La educación viva se muda al asfalto

El sector de la educación alternativa en la comarca dezana afronta una profunda reestructuración tras confirmarse una de las noticias más amargas para la comunidad local de enseñanza. Tras seis años de andadura cooperativa en la zona y tres desde la apertura de la pionera Bosquescola A Merla Branca en Goiás, el proyecto de educación ambiental y alternativa Educalecrín anuncia de manera oficial el cese definitivo de toda su actividad, un cierre que se materializará el 30 de agosto. A través de un extenso comunicado emitido por sus canales oficiales, las responsables y socias fundadoras del proyecto explican que la cooperativa actual ya no cubre sus necesidades básicas como trabajadoras, un motivo de peso económico y de conciliación laboral por el cual se han visto obligadas a tomar esta difícil y dolorosa decisión de poner punto y final a su trayectoria. En su despedida pública, las integrantes de la entidad expresan un profundo agradecimiento por todo el aprendizaje humano y profesional adquirido durante este viaje compartido, que jamás habría sido posible sin el apoyo incondicional de las familias, las instituciones colaboradoras y la comunidad vecinal, recordando con especial cariño cada uno de los momentos mágicos e imborrables que se vivieron en esta etapa vital única para todas ellas.

A este respecto, Natalia González, una de las dos almas máter de la iniciativa pedagógica lalinense, explica las insostenibles razones económicas que se esconden detrás de esta clausura: «É unha pena porque necesitábamos case o doble de nenos para manternos, para cubrir gastos e demáis. As familias estaban encantadas, pero ao final tes que ter o teu soldo e decidimos buscar outras opcións». Estas palabras reflejan la dura realidad que atraviesan con frecuencia los proyectos de educación viva en entornos rurales, donde los costes fijos de mantenimiento logístico, los materiales específicos y el ratio mínimo de alumnos matriculados condicionan por completo la supervivencia financiera de las estructuras cooperativas autónomas a medio y largo plazo, obligando a reconfigurar los esfuerzos individuales de sus promotoras.

A pesar de la inminente cercanía de la fecha de cierre, la actividad diaria del centro no se detendrá en las semanas que quedan por delante. Hasta la fecha señalada para la clausura a finales del mes de agosto, todos los servicios de conciliación programados por la entidad seguirán funcionando con absoluta normalidad. Desde la dirección pedagógica de Educalecrín animan de forma muy activa a las familias de la zona a que sus hijos e hijas participen de manera integrada en los últimos campamentos de verano organizados en las instalaciones naturales de la propia bosquescola. Con este llamamiento, buscan garantizar que, como ha sido habitual desde el primer día de su fundación, estas actividades estivales de despedida estén llenas de diversión, respeto por la biodiversidad, dinámicas creativas al aire libre y el afecto incondicional que siempre ha caracterizado el trato del equipo humano hacia la infancia.

El fin de la cooperativa original no significará, sin embargo, la desaparición total de su filosofía, ya que el legado y la esencia pedagógica original de Educalecrín se mantendrán vivos en la comarca a través de dos nuevas vías independientes. Por un lado, Verónica Ledo asumirá de forma directa y autónoma la continuidad de las charlas teóricas, los talleres prácticos, las jornadas formativas, las actividades extraescolares especializadas, los campamentos temáticos y las celebraciones de cumpleaños infantiles adaptados. Ledo seguirá ofreciendo toda su experiencia y su metodología a centros educativos de primaria, concellos de la provincia, universidades, asociaciones culturales o particulares que deseen contratar sus servicios profesionales de asesoramiento y animación a partir de otoño, facilitando para ello una vía de atención directa a través del número 634 61 61 92.

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Por otro lado, aquellas familias de Lalín que busquen mantener de cara al próximo curso escolar un espacio alternativo de crianza respetuosa y similar en valores al de la bosquescola primigenia dispondrán de una opción en el propio entramado urbano del municipio. Se trata de 'A Aula de Nati', un nuevo proyecto educativo de conciliación que estará pilotado y dirigido por la propia Natalia González, que detalla cómo se estructurará esta nueva etapa profesional en el mismo centro de la localidad: «No meu caso vou tentar facer algo similar no centro de Lalín porque é o que moitas familias nos pedían polo tema de coche e desprazamento, e abrirei en setembro nas galerías da rúa Alcalde Ferreiro ao carón do local que ten miña nai Chus Coego». La ubicación urbana elegida pretende eliminar las complejas barreras de movilidad, transporte diario y logística familiar que afectaban de forma recurrente a algunos usuarios de la periferia. González añade que para complementar este propósito integrador en el asfalto «tamén temos un terreo, un xardín pequeniño a onde sairemos cos nenos. Digamos que a cooperativa desfaise como Educalecrín pero o xeito de educar e o proxecto e moi similar». Con esta inminente transición, Lalín y su comarca despiden un referente en plena naturaleza, pero saluda con esperanza una nueva alternativa adaptada a las necesidades de las familias lalinenses.