Doble premio para el turismo de Lalín en la gala de la Deputación

El Parador de Baiona acogió esta semana la gala de los primeros premios Turismo Rías Baixas, organizados por la Deputación de Pontevedra para reunir a los profesionales del sector de toda la provincia. Entre los galardonados destacaron dos iniciativas lalinenses. Por un lado, el proyecto de las Aldeas de Nadal se alzó con el premio al mejor proyecto municipal; una propuesta tan singular que, como señaló López, compite directamente con la mismísima Laponia. Por otro lado, el Museo Casa do Patrón, situado en la parroquia de Doade, fue distinguido en la categoría de mejor trayectoria. El certamen también reconoció el valor de empresas especializadas como Piragüilla y la agencia Tee Travel, junto a iniciativas innovadoras como el Bosque de Nadal de Noalla y la excelente atención de la Oficina Mar de Santiago. La gala completó sus reconocimientos ensalzando la entrega personal y el firme compromiso con el sector turístico de Valentín Verea y Francisco González.