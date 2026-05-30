La directiva del Casino de Lalín mantiene su postura contraria al derribo del edificio para la Gran Praza

La directiva del Casino de Lalín celebró este jueves su asamblea general anual en la que los socios analizaron la situación de una entidad fundada a mediados del siglo XIX. El presidente, Alberto Granja, expuso que la sociedad goza de una buena salud económica después de años de amortización de deuda y por eso en la actualidad no existen deudas. Teniendo en cuenta que el Casino se nutre de las aportaciones mensuales de sus socios y que el censo de asociados ronda los 120 (menos de la mitad que hace tres lustros) la resistencia de esta entidad tiene más mérito si cabe.

«Temos algo de caixa para afrontar posibles reformas, pero todo está supeditado ao que pretenda facer o Concello co proxecto da Gran Praza», manifiesta. Para el presidente la postura de la sociedad es clara: no es favorable a la demolición de su sede para que estos terrenos sean ocupados por la plaza pública que proyecta el equipo de José Crespo. A juicio de Granja el derribo del edificio del Casino sería «un erro» que incluso no se vería con agrado por parte de la ciudadanía por tratarse de un inmueble histórico. Cuestiona que con dinero público se pueda llegar a demoler una construcción que, en caso de que la Gran Praza se materializase, supondría un elemento fundamental para este céntrico espacio público e incluso le aportaría más caché y, en definitiva, embellecería la plaza. «Se nos queren expropiar e a lei llo permite, pois xa será outro asunto, pero de momento mantemos a nosa postura clara», añade. El desarrollo de la Gran Praza está condicionando la actividad del Casino pues, en palabras de su presidente, la junta no puede proponer a los asociados acometer obras en el edificio mientras exista esta incertidumbre.

En este sentido sí está prevista una intervención en la primera planta, con renovación de ventanales, pues este espacio conserva el mismo estado desde hace tiempo. La renovación de la cubierta es otra de las necesidades que, en caso de asumir, conllevaría un importante esfuerzo económico por la retirada del material de fibrocemento. Hasta ahora la solución ha sido acometer parcheos en las zonas con más urgencias para evitar humedades.

Con la cafetería funcionando mejor que nunca, Alberto Granja destaca la contribución del Casino a la dinamización de la vida social y cultural del municipio. En este sentido, alude a una programación estable, diversa y abierta a todos los lalinenses, así como al esfuerzo económico que realiza la entidad para facilitar el acceso de la sociedad a la cultura y dar cobertura a movimientos sociales y artísticos.

Granja subraya además el papel del Casino como punto de encuentro intergeneracional y como espacio de referencia para la celebración de actividades, iniciativas culturales y propuestas vinculadas al tejido asociativo local. La entidad, añade, mantiene así su vocación de servicio y su compromiso con la vida social de Lalín.

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En la asamblea también se dio cuenta del nombramiento de los socios de honor por su permanencia en la entidad durante 50 años. Fueron reconocidos Eugenio Batán Gómez, Jesús Mosquera Taboada, Celso Roberto Seijas Calviño y José Luis Sierra Oria.