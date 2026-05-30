La Cruz Roja formará a desempleados en carpintería metálica en Lalín

Cruz Roja en la comarca de Deza, en colaboración con el Concello de Lalín y la firma empresarial local Inasus, pondrá en marcha el próximo mares 16 de junio un nuevo curso de operario de carpintería metálica. Esta iniciativa busca mejorar la empleabilidad de las personas empadronadas en Lalín y facilitar su acceso a un mercado laboral que se encuentra en pleno crecimiento dentro de su área de influencia.

El programa, de modalidad presencial, tendrá una duración total de 50 horas y se extenderá hasta el martes 30 de junio. Además de los conocimientos específicos de este sector, el alumnado participante recibirá dos módulos clave para su inserción: un curso de prevención de riesgos laborales y otro de carretilla elevadora.

Noticias relacionadas

El plan formativo incluye la realización de prácticas en empresas para adquirir experiencia real. La inscripción ya está abierta y el plazo límite para anotarse expira el próximo 5 de junio. Las personas interesadas en participar pueden acudir a la sede dezana de Cruz Roja, situada en la calle Nuno Eanes de Cercio número 44, en Lalín. También están habilitados el teléfono de contacto 986 78 25 81 y el correo electrónico lalin@cruzroja.es. Esta acción responde «al compromiso de la institución por ofrecer capacitaciones prácticas y muy adaptadas a la demanda actual de las empresas del entorno», recuerdan desde la oenegé.