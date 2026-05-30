Infraestructuras
El Concello destinará 1,3 millones de euros en mejoras viarias
redacción
El Concello de Cerdedo Cotobade invertirá más de 1,3 millones de euros entre 2026 y 2027 en la conservación, mejora y pavimentación de su red municipal de caminos y pistas a través de distintos planes de financiación autonómicos, provinciales y estatales. El alcalde, Jorge Cubela, destacó que la prioridad seguirá siendo mejorar la movilidad y la seguridad vial en el rural mediante actuaciones de bacheo, reparación de firmes, pavimentaciones y ensanches de vías. Entre las inversiones previstas figura un plan específico de bacheo dotado con 150.000 euros, además de actuaciones financiadas por programas como el PIR, Camiña Rural, +Provincia, Vía Depo y las ayudas estatales para la recuperación tras los temporales. También se actuará en el entorno de la capilla de Meilide para mejorar su pavimentación y puesta en valor, para beneficio de vecinos y sectores productivos.
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