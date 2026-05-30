Autorizan la renovación de la cubierta de la iglesia de Camposancos

La junta de gobierno de Lalín aprobó la concesión de licencia de obra a la Diócesis de Lugo para el proyecto de renovación de la cubierta de la iglesia de San Cristovo de Camposancos. La solicitud va acompañada de un informe técnico de un arquitecto y cuenta con una resolución de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural. El presupuesto de ejecución material asciende a 14.470 euros y el permiso establece que los trabajos deberán iniciarse en tres meses con un máximo de un año.

Suelo de la Sareb

Por otra parte, el Concello recibe en régimen de cesión gratuita un solar emplazado en el número 48 de la calle Rodo propiedad de la Sareb. Se trata de un suelo con una extensión de 534 metros cuadrados de superficie que carece de cargas. Tras la aceptación de esta cesión gratuita queda pendiente la firma de la correspondiente escritura pública por parte del concejal delegado de Urbanismo.

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También en licencias de obra se concedió autorización a la Asociación para la Protección de los Ancianos de Lalín y Comarca para la realización de trabajos en la residencia As Dores. Con un presupuesto de 127.617 euros, consiste en obras de mejora de accesibilidad, salubridad, eficiencia energética y reforma de servicios higiénicos en otra fase de actuaciones en la citada residencia de mayores.