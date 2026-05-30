La Agasp acoge un congreso sobre búsqueda de personas

La Academia Galega de Seguridade Pública (Agasp) acogió esta semana un congreso autonómico sobre búsqueda de personas desaparecidas dirigido a integrantes de las fuerzas y cuerpos de seguridad y de los servicios de emergencias. La iniciativa, organizada por la mencionada entidad en colaboración con la Unidad de Rescate Cans de Salvamento de Galicia (Casaga), busca reforzar así la formación y la coordinación de los efectivos que intervienen en estos operativos.

En esta línea, el conselleiro de Presidencia, Justicia y Deportes, Diego Calvo, asistió este viernes por la mañana a una demostración práctica centrada en el trabajo de las unidades caninas especializadas en la localización de personas desaparecidas. Durante su visita destacó el papel que desempeñan estos equipos formados por perros adiestrados y sus guías, cuya labor resulta clave para apoyar a los servicios de emergencias integrados en los dispositivos de búsqueda.

La jornada de ayer estuvo marcada por ejercicios prácticos que permitieron a los participantes conocer herramientas y metodologías. Además, la demostración con drones mostró las posibilidades que ofrecen estas tecnologías para localizar personas en entornos complejos. Asimismo, se puso a prueba la planificación y gestión de una búsqueda desde un Puesto de Mando Avanzado (PMA).

Del mismo modo, la sesión del jueves estuvo enfocada en contenidos teóricos. A través de conferencias y mesas redondas, distintos expertos abordaron la problemática de las desapariciones y analizaron los protocolos de actuación y el trabajo de los medios que intervienen cuando se activa una alerta.

Durante su intervención, Diego Calvo incidió en la importancia de seguir impulsando la formación especializada de los profesionales que participan en estas búsquedas. Subrayó que iniciativas como la organizada por la Agasp permiten reforzar conocimientos, compartir experiencias y mejorar la capacidad de respuesta.

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El conselleiro hizo hincapié en la necesidad de una coordinación eficaz entre todos los organismos implicados, ya que en una búsqueda de personas desaparecidas suelen intervenir múltiples efectivos y recursos que deben actuar de forma conjunta para aumentar las posibilidades de éxito y reducir los tiempos de respuesta. Todo ello favorece una respuesta ágil.