Adolfo Campos adelanta que las pistas de Dozón "terán cero baches á volta do verán"

El Concello de Dozón reparará todos los viales municipales antes de que remate el verano, como aseguró este viernes el alcalde, Adolfo Campos, ante la demanda del BNG de invertir más en pistas. Al pleno extraordinario acudieron cinco de los siete ediles del gobierno así como el portavoz del Bloque, Miguel Docasar, que votó en contra de las cuentas que manejará el concello este año, 2,53 millones de euros, alegando que "hai investimentos, pero en cousas que non lles afectan aos veciños, porque o albergue non vai ter impacto no seu día a día e na futura residencia de maiores non hai prazas reservadas para eles". La demora en la elaboración del presupuesto se debió al retraso en la cobertura de la plaza de secretario.

Ya fuera de pleno, Docasar indicó que su partido está a la espera de conocer con detalle si el futuro albergue, en la casa rectoral de O Castro, dispondrá o no de cocina, a la vez que echa en falta un restaurante en O Castro que pueda aumentar el gasto de los romeros en este final de etapa del Camino de Santiago. En cuanto a las plazas de la residencia, Campos aclara que la normativa municipal ya señala que tendrán prioridad las personas con dependencia de grado 3 o a las que residan en zonas más próximas, pero que la empresa adjudicataria del servicio, Coviastec, no puede reservar un determinado número de plazas para los vecinos y vecinas de Dozón porque se corre el riesgo de que no queden cubiertas.

Docasar reclamó además avances en el saneamiento de aguas y en la instalación de pequeñas depuradoras que den servicio a la zona rural. «Son orzamentos para unha campaña electoral», zanjó. Campos, como indicó días atrás, recordó que tanto los 2,53 millones de presupuesto como los 1,12 de inversiones suponen un récord en la historia del municipio. Las dos cifras son fruto «do esforzo, do traballo ben feito e da capacidade de acadar fondos doutras administracións», a la par que recordaba que Dozón lleva algunos años ya sin subir sus impuestos. Insistió en que Dozón está a la cabeza provincial en cuanto a inversión por habitante, con 1.170 euros, una cifra que además lo coloca entre los primeros de Galicia «e non é polo descenso de habitantes», remarca.

Cambios técnicos

Campos reprochó a Docasar que su formación se anclase en la demanda de saneamientos y caminos, e insistió en que «á volta do verán haberá cero baches en Dozón, como pasa dende que eu son alcalde». El grupo de gobierno tiró de su mayoría absoluta para aprobar también en solitario (Docasar se abstuvo) una operación de tesorería para pedir un crédito por 375.000 euros. La cuantía forma parte de los 1,5 millones de euros que aporta la Xunta para la residencia de mayores pero, como la administración autonómica no adelanta ese dinero, debe pagarlo primero el Concello para después presentar el expediente en la Consellería de Política Social y que la Xunta se lo reintegre. El crédito debe devolverse en un año, con unos intereses máximos del 2,68%, que sí tienen que pagar las arcas municipales. Son, en cifras, 10.080 euros, que pueden acometerse con la partida de 16.500 contemplada en gastos financieros. «Se todo o gasto que vai soportar o Concello cunha residencia de 78 prazas e 30 traballadoras vai ser de 10.000 euros, é unha boa operación». Pero desde el BNG se indica que las arcas locales en su momento tuvieron que comprar los terrenos, en un proceso que comenzó en 2022 y al que se destinaban casi 39.000 euros.

Dozón, por ota parte, dispone de un remanente de unos 500.000 euros, pero destinar parte de esta cuantía al pago de la residencia podría comprometer el funcionamiento del Concello. Los seis de los nueve ediles de la corporación presentes también votaron sobre una modificación técnica que acometerá Coviastec sobre la residencia de personas mayores, que no afecta ni a la estructura ni a la eficiencia energética y que servirá para acortar plazos. Campos indicó ayer que la previsión es que el inmueble esté rematado en septiembre.