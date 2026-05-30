Cita gastronómica
Los actos de la Festa do Galo de Curral de Vila de Cruces prevén congregar a 3.000 personas
El programa arranca este sábado con una cata y el Festival de Bandas de Galicia
El gobierno local de Vila de Cruces estima que los distintos actos de la 32ª Festa Gastronómica do Galo de Curral congregará a 3.000 personas. El alcalde, Luis Taboada, señala que durante el fin de semana «Cruces será o epicentro da gastronomía galega. O Galo de Curral é unha das marcas de identidade e tradición da nosa vila», por lo que anima a todos los vecinos y vecinas, así como a visitantes, a disfrutar de la programación y sobre todo a probar una carne «que é un auténtico manxar».
Las actividades comienzan ya hoy sábado, a las 12.00 horas, con una cata para 30 asistentes. El sumiller Nacho Costoya coordina este maridaje entre el Galo de Curral y distintos vinos de la subzona Ribeira do Ulla de la D.O. Rías Baixas. Los platos de Galo serán preparados por el cocinero cruceño José Antonio Asorey Torres, del restaurante 'Onde Antonio', de Lalín. Ya a media tarde, en torno a las 18.00 horas comienza el XXXII Festival de Bandas de Música, con las actuaciones de la Artística de Merza, la Unión Musical Ponteledesma y la Banda de Música da Escola de Rianxo. La cata será en el auditorio y el festival, en la Praza Juan Carlos I, un enclave donde se entregarán los premios del concurso de carteles de dicho festival. Por la noche actúa la orquesta Panamá.
El domingo, el pasacalles está protagonizado por O Arco de Merza y Vai Nela. A las 11.30 horas podrán verse los coches de Clásicos O Toxo. A las 12.00 horas comienza la degustación. El pregón de María Mera, a las 12.45 horas, dará paso al concierto de Carlos Baute. A media tarde actúa la orquesta Capitol.
- Cabo Pérez, el militar gaiteiro de la Banda de Guerra de la Brilat: «La gente nos reclama para tocar en sus fiestas»
- Día de las Fuerzas Armadas 2026 en Vigo: programa completo, horarios, tiempo y ocupación hotelera
- Las constructoras Oresa y Archan, en el epicentro de la «trama millonaria» de estafa de camiones destapada por la Guardia Civil
- Huelga de recogida de basura en Vigo: estas son las dos líneas rojas del comité de empresa
- Más de 2.800 militares (y un carnero) comienzan los ensayos para el Día de las Fuerzas Armadas en Plisan
- Toda la maquinaria en la calle para recoger la basura de Vigo en tiempo récord: estos son los plazos
- Ilaix Moriba apunta a ser la gran venta del Celta en junio
- Morre Antolín Alcántara, histórico da CIG: «O seu exemplo ficará para sempre na memoria colectiva do sindicalismo»