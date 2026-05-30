Los actos de la Festa do Galo de Curral de Vila de Cruces prevén congregar a 3.000 personas

El gobierno local de Vila de Cruces estima que los distintos actos de la 32ª Festa Gastronómica do Galo de Curral congregará a 3.000 personas. El alcalde, Luis Taboada, señala que durante el fin de semana «Cruces será o epicentro da gastronomía galega. O Galo de Curral é unha das marcas de identidade e tradición da nosa vila», por lo que anima a todos los vecinos y vecinas, así como a visitantes, a disfrutar de la programación y sobre todo a probar una carne «que é un auténtico manxar».

Las actividades comienzan ya hoy sábado, a las 12.00 horas, con una cata para 30 asistentes. El sumiller Nacho Costoya coordina este maridaje entre el Galo de Curral y distintos vinos de la subzona Ribeira do Ulla de la D.O. Rías Baixas. Los platos de Galo serán preparados por el cocinero cruceño José Antonio Asorey Torres, del restaurante 'Onde Antonio', de Lalín. Ya a media tarde, en torno a las 18.00 horas comienza el XXXII Festival de Bandas de Música, con las actuaciones de la Artística de Merza, la Unión Musical Ponteledesma y la Banda de Música da Escola de Rianxo. La cata será en el auditorio y el festival, en la Praza Juan Carlos I, un enclave donde se entregarán los premios del concurso de carteles de dicho festival. Por la noche actúa la orquesta Panamá.

El domingo, el pasacalles está protagonizado por O Arco de Merza y Vai Nela. A las 11.30 horas podrán verse los coches de Clásicos O Toxo. A las 12.00 horas comienza la degustación. El pregón de María Mera, a las 12.45 horas, dará paso al concierto de Carlos Baute. A media tarde actúa la orquesta Capitol.