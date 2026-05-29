Vehículos clásicos
Silleda acoge la salida de la Ruta Turística A Lanzada, que organiza el Club AVA
La comitiva expondrá sus vehículos en la rúa Progreso y visitará el Museo do Autobús de la empresa Cuiña
Silleda acoge este sábado la salida de la XVIII Ruta Turística A Lanzada, que organiza el Club Amigos dos Vehículos Antigos. La ruta se organiza el sábado y domingo, y su programación arranca en tierras trasdezanas con la apertura del parque de vehículos en la rúa Progreso. La organización visitará el Museo do Autobús de la empresa Cuiña, ubicado en la misma calle, y a continuación la comitiva iniciará su recorrido con destino a la comarca de O Salnés. Habrá varias paradas y la meta será el hotel en A Lanzada.
Durante la jornada dominical está previsto un recorrido por el municipio de Sanxenxo y una visita a la bodega Terras Asorei, para rematar con una comida de confraternización. Las actividades fueron presentadas este miércoles por la alcaldesa de Silleda, Paula Fernández Pena, junto a las concejalas Mónica González, Estefanía Taín y Ángela Troitiño, acompañadas por dos directivos del citado club: el tesorero Manuel González y el secretario Enrique Vázquez. El Club AVA se fundó en 1984 y puede presumir de una larga trayectoria en cuanto a organización de encuentros, rutas y actividades.
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