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Carreteras

Reparan el asfalto dañado en tramos de la N-525 en Silleda

Las regulaciones de tráfico provocaron importantes retenciones, sobre todo entre el restaurante Coteliño y la iglesia de Taboada

Cola de vehículos en uno de los tramos reparados. | XANPONTE

Cola de vehículos en uno de los tramos reparados. | XANPONTE

REDACCIÓN

Silleda

Del mismo modo que acomete mejoras durante las últimas jornadas en la N-640 a su paso por Lalín, el gobierno estatal comenzó a reparar ayer vario tramos de la N-525 durante su recorrido por tierras trasdezanas, con la intención de reponer el asfalto en aquellos puntos más daños por los temporales del pasado invierno. Estas labores de mantenimiento causaron la regulación del tráfico en los dos sentidos de circulación, de manera que en algunos momentos se generaron notables retenciones de vehículos. Uno de los tramos afectados por estas labores de puesta a punto es el que discurre entre el restaurante Coteliño y la iglesia de Taboada. En los últimos meses, varios gobiernos de los municipios de Deza y Tabeirós-Montes unieron fuerzas para demandar al ejecutivo estatal la mejora del firme de estas dos carreteras que, junto a la N-541, ayudan a vertebrar la comunicación con las principales ciudades de Galicia.

Las mejoras del firme se aplican en zonas puntuales. | XANPONTE

Las mejoras del firme se aplican en zonas puntuales. | XANPONTE

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