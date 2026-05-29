Institucional
Recepción en Silleda al artista venezolano Armando Zullo
La alcaldesa de Silleda, Paula Fernández Pena, y la concejala delegada de Cultura, Mónica González Conde, recibieron en el consistorio al artista venezolano Armando Zullo, quien mantiene un vínculo con el municipio porque tiene familiares viviendo en tierras trasdezanas. El artista venezolano comenzó su relación con las artes escénicas en 1984, y desde entonces ha colaborado con numerosas compañías de teatro, danza, ballet y ópera. Pena destacó la «carreira amplísima construida desde a creatividade, o traballo e o compromiso coa cultura».
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