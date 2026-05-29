Seguridad vial
El PSOE reclama cunetas de seguridad en carreteras provinciales
Redacción
El Grupo Provincial Socialista defenderá en el pleno de la Deputación de Pontevedra una moción para volver a impulsar actuaciones de mejora de la seguridad vial y de la movilidad peatonal en el rural. La portavoz, Ana Laura Iglesias, critica «la falta de planificación del actual gobierno provincial» y reivindica «un modelo útil que, cuando lo puso en marcha el anterior gobierno de progreso, ya mostró resultados en toda la provincia».
La propuesta fue presentada durante una visita del Grupo Provincial al ayuntamiento de A Estrada junto con los concejales socialistas Luis López y Juan Carlos González, en un recorrido por varias parroquias del municipio para conocer de primera mano las necesidades existentes en materia de seguridad vial y movilidad peatonal.
En la misma línea se pronunció el portavoz socialista en A Estrada, Luis López, quien puso en valor «la importancia de estas actuaciones para los ayuntamientos del interior y para los núcleos rurales donde muchas veces no es viable ejecutar aceras convencionales».
«El rural también tiene derecho a desplazarse con seguridad. Las cunetas de seguridad permiten dar respuestas rápidas, asumibles y eficaces en muchos puntos donde hay parques, locales sociales, equipamientos públicos o zonas muy transitadas por la vecindad», señaló.
- Despido disciplinario para un directivo de Nueva Pescanova por cargar gastos de actividades para sus hijos de forma «irregular»
- Huelga de recogida de basura en Vigo: estas son las dos líneas rojas del comité de empresa
- Una promotora de Sarria compra el edificio inacabado de la calle Álvaro Cunqueiro de Lalín
- Los taxistas «cazan» a un VTC con dos matrículas distintas el mismo día
- El exhibicionista ebrio de Vilagarcía, que dice ser de ETA, salió de prisión hace una semana
- Teniente Jorge Villodre, médico y militar: «Podemos atender heridos bajo fuego o estabilizar en condiciones muy limitadas, cosas que en la medicina civil no se ven tanto»
- La concentración motera de Bueu espera batir récords para superar las 6.000 motos y endurece los controles contra ruidos
- Más de 2.800 militares (y un carnero) comienzan los ensayos para el Día de las Fuerzas Armadas en Plisan