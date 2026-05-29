El PSOE reclama cunetas de seguridad en carreteras provinciales

El Grupo Provincial Socialista defenderá en el pleno de la Deputación de Pontevedra una moción para volver a impulsar actuaciones de mejora de la seguridad vial y de la movilidad peatonal en el rural. La portavoz, Ana Laura Iglesias, critica «la falta de planificación del actual gobierno provincial» y reivindica «un modelo útil que, cuando lo puso en marcha el anterior gobierno de progreso, ya mostró resultados en toda la provincia».

La propuesta fue presentada durante una visita del Grupo Provincial al ayuntamiento de A Estrada junto con los concejales socialistas Luis López y Juan Carlos González, en un recorrido por varias parroquias del municipio para conocer de primera mano las necesidades existentes en materia de seguridad vial y movilidad peatonal.

En la misma línea se pronunció el portavoz socialista en A Estrada, Luis López, quien puso en valor «la importancia de estas actuaciones para los ayuntamientos del interior y para los núcleos rurales donde muchas veces no es viable ejecutar aceras convencionales».

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«El rural también tiene derecho a desplazarse con seguridad. Las cunetas de seguridad permiten dar respuestas rápidas, asumibles y eficaces en muchos puntos donde hay parques, locales sociales, equipamientos públicos o zonas muy transitadas por la vecindad», señaló.