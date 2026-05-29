La oposición tumba por segunda vez el PEF de Vila de Cruces

Los tres partidos de la oposición y el concejal no adscrito Julio López votaron en contra, por segunda vez, del Plan Económico Financiero al que debe atenerse Vila de Cruces por incumplir la regla de gasto. La corporación celebró ayer un pleno ordinario (cuya convocatoria, por cierto, no se difundió a través de la web municipal) en que la oposición volvió a echar en falta más diálogo por parte de Xuntos, que cuenta con solo 5 de los 13 concejales de la corporación, para negociar este plan. La intención de Xuntos es vender inmuebles de Vidal Fuentes en Valladolid, donados a la residencia cruceña, por 335.000 euros. El PP duda de que las ventas generen esta cuantía, en vista de que el recibo del IBI oscila entre los 30 y los 70 euros y recuerda, como el BNG, que esos ingresos deben destinarse a fines sociales, no a cubrir «a mala xestión», indican Jesús Otero y Álex Fiúza.

Los populares consideran que lo idóneo sería reducir gasto en asesores de comunicación (22.000 euros) y jurídicos (18.000), mientras el Bloque apuesta por poder disponer de los 1,5 millones de euros de remanente, en caso de necesidad, en lugar de tener que acudir a un crédito. Con el PEF el remanente no podrá tocarse en dos años, y puede ser que en 2027, tras las elecciones, cambie el equipo de gobierno.

El PP también echa en falta un mayor diálogo con la oposición para negociar la humanización de la Rúa do Cine, que financiará de forma íntegra la Diputación, y en el pleno dejó claro que el documento urbanístico del estudio de detalle del polígono de O Camballón había sido redactada por una técnico sin competencias, por lo que se alegó desde el Colexio Oficial e Arquitectos de Galicia. Ya en el apartado de mociones, salieron adelante las peticiones de mejora de viales en Larazo, Piloño y Merza, así como las dos mociones del BNG para dinamizar el comercio local y el observatorio, para el que Taboada reconoció que por el momento no hay ninguna cesión formal. Desde Nova Alternativa, Manuel Souto también obtuvo el respaldo del resto de ediles para que el Concello formalice convenios con comuneros de manantiales de aguas de cara a su integración en la red municipal mediante una rehabilitación previa.

Neira Vilas y las Letras Galegas

También hubo unanimidad a una propuesta de Xuntos en la que apoya la candidatura de Xosé Neira Vilas como el escritor al que se rendirá homenaje en las Letras Galegas de 2027. La decisión de la RAG sobre quién será la figura literaria escogida se conocerá a mediados de verano.