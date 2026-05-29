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Charla

Naturgy informa a los lalinenses sobre novedades digitales y regulatorias

Un instante de la charla.

Un instante de la charla.

redacción

Lalín

Representantes de UFD, distribuidora eléctrica de la compañía Naturgy, ofrecieron en Lalín una charla para profesionales, empresas instaladoras y vecinos sobre las principales novedades relacionadas con la gestión de suministros eléctricos, digitalización de servicios y la normativa vigente.

Se llevó a cabo en el edificio sociocultural, con presencia de los directivos César Aneiros, Iago Formoso, Francisco Méndez y Vicente González.

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