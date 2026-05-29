Naturgy informa a los lalinenses sobre novedades digitales y regulatorias

Representantes de UFD, distribuidora eléctrica de la compañía Naturgy, ofrecieron en Lalín una charla para profesionales, empresas instaladoras y vecinos sobre las principales novedades relacionadas con la gestión de suministros eléctricos, digitalización de servicios y la normativa vigente.

Se llevó a cabo en el edificio sociocultural, con presencia de los directivos César Aneiros, Iago Formoso, Francisco Méndez y Vicente González.