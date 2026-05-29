Marián Mouriño y Gudelj estarán en la Romería Celtista

A Estrada acoge hoy y mañana la Romaría Celtista, un evento organizado por la agrupación estradense Peña Celtista Doutor Cota que reunirá a peñas y simpatizantes del club celeste de toda Galicia. Según anunciaron desde la organización, hay apuntadas 230 personas para la comida de mañana, en la que no faltarán representantes del Celta. Entre ellos estará la presidenta del club, Marián Mouriño, y también el histórico exjugador y ahora delegado del equipo, Vlado Gudelj. También ha confirmado su participación en esta fiesta el vecino que da nombre a la peña estradense, Juan José García Cota.

Los actos comienzan hoy con la inauguración de la exposición de camisetas originales y firmadas por jugadores históricos del Celta de Vigo, parte de la colección de Aitor Diz. Será en la Sala Abanca a partir de las 17.00 horas.. Posteriormente, sobre las 19.00, se realizará una quedada en la Porta do Sol para llevar a cabo un «pasabares», acompañados de la música de «7 Ferrados».

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Mañana a las 11:00 horas, se presentará el libro «Un equipo para un país. O Celta e a galeguidade», de Xavier Sánchez Pazos, dentro del proyecto Río1923, en homenaje a la historia y la cultura del deporte gallego. Tras la sesión vermú, ya en la Praza da Constitución, se inaugurará la romería y dará comienzo la comida de confraternidad entre peñas y público asistente.