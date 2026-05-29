Las líneas de transporte público ganan 1.300 viajeros pero pierden tres rutas

Las líneas de bus público, sobre todo las que comunican las cabeceras comarcales con las capitales de las cuatro provincias, se consolidan como el principal medio de transporte para los vecinos y vecinas del rural, ya que les permiten desplazarse al casco urbano del municipio donde residen. La Consellería de Presidencia acaba de publicar la Memoria Anual do Plan de Transporte Público de Galicia xuño 2024-xullo 2025. El documento compara la evolución en el número de líneas, paradas y usuarios tanto de transporte compartido como no compartido. En el primero, los y las estudiantes de colegios e institutos comparten autobús con viajeros adultos, para ahorrar costes en una zona donde mantener una línea escolar y otra para el público en general sería inviable por la baja demanda. En el transporte público no integrado, sin embargo, se mantienen las líneas escolares y las de uso general de forma independiente.

Ya desde enero y hasta junio de 2024, el transporte en bus había ganado cerca de 4.200 viajeros. En la última memoria, la Consellería de Presidencia señala que el incremento entre julio de ese año y junio de 2025 fue algo más modesto, de 1.500 personas entre las dos comarcas. Veamos primero los datos de Deza. Cierra el primer semestre de 2025 con 182 líneas de autobús, entre las 137 integradas y las 45 no integradas. Es solo una menos que un año atrás, cuando disponía de 137 de bus compartido y 44 de bus para público en general. A la hora de hablar de usuarios, sobra decir que las variaciones más notorias se dan entre el público general. Así, en el transporte compartido (son las líneas de bus escolar que pueden emplear también personas adultas), el volumen de estudiantes se mueve en una franja de 30.759 niños y niñas en septiembre a los casi 54.000 en octubre. ¿Por qué varía tanto en un mes? Pues seguramente porque en septiembre muchos progenitores sí podían llevar a sus hijos al centro escolar en su coche, al estar aún de vacaciones. Junio de 2025 remata con 34.306 escolares usuarios del transporte compartido. En ese mismo mes, las personas no escolares que emplearon las líneas de colegios e institutos eran 1.765, muy por encima de las 279 que echaron mano de estas rutas en los meses de verano. También resulta curioso que octubre fuese el mes con mejores cifras en viajeros adultos, con 6.634.

Donde sí se nota un incremento del uso del bus es en las líneas regulares, y de ahí la necesidad de mantenerlas, aunque vayan semivacías. En Deza, el transporte no integrado cerró junio de 2025 con 14.961 usuarios. Son 1.089 más que los de julio del año precedente. La subida es más modesta entre las líneas no integradas de A Estrada y Forcarei, al pasar de los 5.991 billetes de septiembre a los 6.279 de junio. Son 288 más, de modo que, en total, en las dos comarcas, en un año aumentaron los traslados en bus público en 1.377 usuarios. Si hablamos de transporte público integrado, en Tabeirós-Montes la memoria de Presidencia también detecta un alza: el curso remató con 21.071 escolares que viajaban en estas líneas, frente a los 18.686 de septiembre. Eso sí, la cifra fue muy superior en octubre, con 30.918. Los usuarios adultos en junio alcanzan los 3.873, frente a los solo 211 de agosto.

Entre ocho y diez minutos a pie hasta la parada

La mayor parte de los usuarios del transporte en bus público llegan a la parada más cercana a pie, en coche como acompañante o también en coche pero como conductor, por este orden. Emplear el bus para acercarse al casco urbano del municipio o a otras ciudades permite olvidarse de buscar un aparcamiento y, con ello, reducir gastos además del del combustible. La memoria del Plan de Transporte Público de Galicia indica que en Deza el tiempo de acceso a la parada es de 10,28 minutos, mientras que en A Estrada y Forcarei se queda en los 7,99. No especifica que si este tiempo es la media de los minutos que se precisan según se vaya caminando o en otro medio de locomoción. Y, en cualquier caso, si se trata del tiempo referido a la distancia a pie (es, como vimos, la opción más frecuente para llegar a la parada), la red debería mejorar o habilitar más paradas, teniendo en cuenta el envejecimiento de la población y que en varios casos estos viajeros pueden ir cargados con una maleta o la cesta de la compra.

Por último, el documento refleja la tendencia del uso del bus público para moverse sobre todo dentro de la misma comarca. En Deza, el 45% de los viajes que realizan los usuarios del autobús es para moverse entre distintas localidades de Lalín, el 22% dentro del territorio trasdezano y el 12%, entre distintos enclaves de Vila de Cruces. Solo se estima que un 4% de los viajes permiten comunicar varias localidades de Rodeiro. Es el mismo porcentaje calculado para los desplazamientos entre Lalín y Silleda, Agolada y Lalín y, por último, Lalín y Rodeiro. Las proporciones son bastante diferentes en la comarca de Tabeirós-Montes: el 80% de los viajes permiten la movilización dentro del municipio estradense, y el 20% se ciñen a viajes internos en el de Forcarei.