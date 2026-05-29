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Gastronomía y deporte

El Galo de Curral salta al césped

La formación estrenó la vestimenta durante el play-off del ascenso de la categoría juvenil

Miembros de la directiva del SD Cruces, con políticos y criadores, muestran la segunda equipación.

Miembros de la directiva del SD Cruces, con políticos y criadores, muestran la segunda equipación. / Bernabé / Amanda Castro

Salomé Soutelo

Salomé Soutelo

Vila de Cruces

Vila de Cruces celebra este domingo su cita gastronómica más importante, la Feira do Galo de Curral. Desde la Sociedad Deportiva Cruces, la directiva ha querido sumarse al evento con una nueva equipación que conmemorará el plato por excelencia del municipio. En las camisetas y pantalones de la segunda equipación, todas las categorías disputarán sus partidos con la silueta del Galo de Curral, que pertenece a la raza Galo de Mos.

Los jugadores del juvenil, con la equipación.

Los jugadores del juvenil, con la equipación. / Bernabé / Amanda Castro

Daniel Roibás y los demás miembros de la directiva presentaron este viernes esta segunda equipación momentos antes del play-off de ascenso del juvenil en el campo de fútbol de O Camballón. Estuvieron acompañados por miembros de la corporación municipal (que colabora en la iniciativa) así como por integrantes de la Asociación de Criadores de Galo de Curral. Roibás explica que la idea de decorar las elásticas con tan original estampado «ocurriúseme porque así podemos lucir o buque insignia de Vila de Cruces». Para los y las fans del SD Cruces, las camisetas pueden adquirirse en la propia sede del club.

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El SD Cruces no es, ni mucho menos, el único equipo que luce un animal en su vestimenta. En Alemania, el RB Leipzig tiene por logo dos toros rojos enfrentados bajo un sol amarillo. Los toros rojos se deben a que la empresa Red Bull es la patrocinadora del equipo. Más cerca a nivel geográfico, el escudo del Benfica es un águila, símbolo de autoridad e independencia y que aparece también en una de las equipaciones.

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El Galo de Curral salta al césped con la segunda equipación del SD Cruces

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