La EMAE homenajea a Virxinia Pereira en sus obras de fin de curso

La Escola Municipal de Artes Escénicas (EMAE) dedicará el final de su curso 2025-2026 a homenajear la figura de Virxinia Pereira, a quien A Estrada dedica el Año Cultural 2026. La iniciativa se materializará en el estreno de la muestra titulada «A muller que debuxou a Castelao», un ciclo con cuatro piezas teatrales que giran en torno al universo de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao y su esposa.

La programación se abrirá el viernes 29 de mayo a las 20:30 horas en el Teatro Principal con Lela, Leliña, Lela, una propuesta inspirada en Os vellos non deben de namorarse que revisa y cuestiona los estereotipos del amor romántico. La obra estará interpretada por el Grupo Juvenil de la EMAE bajo la dirección de Fran Campos.

El ciclo continuará el 31 de mayo a las 20:00 con A voz de Virxinia, que reconstruye distintos momentos vitales de la protagonista. La obra, interpretada mediante la técnica de la máscara, estará a cargo del Grupo de Adultos de la EMAE y dirigida por Anabell Gago.

La tercera cita será el 5 de junio a las 19:30, también en el Teatro Principal, con la puesta en escena de Un ollo de vidro, una de las obras más conocidas de Castelao. En esta ocasión será el Grupo Infantil de la EMAE

Noticias relacionadas

El ciclo se cerrará el domingo 7 de junio a las 19:30 con Cousillas, una relectura en clave de danza-teatro de Cousas, también de Castelao. Estará interpretada por el grupo de Danza +40.