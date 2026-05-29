La diversidad ganadera y la defensa de las razas autóctonas centran la Semana Verde de Galicia

La Feria Internacional de Galicia Abanca se convertirá del 4 al 7 de junio en el epicentro del sector agropecuario del noroeste peninsular. La edición 48 de la Semana Verde de Galicia, que se celebrará en el recinto ferial de Silleda, presentará un área ganadera marcada por una amplísima diversidad de razas, propuestas profesionales, concursos morfológicos, exhibiciones tradicionales y jornadas técnicas de alto nivel. El certamen pondrá un foco muy especial en la preservación de las razas autóctonas gallegas en peligro de extinción, confirmando el papel estratégico de la feria como escaparate de la biodiversidad y la sostenibilidad del sector primario.

El núcleo del programa ganadero estará protagonizado por la Federación de Razas Autóctonas de Galicia (BOAGA) y sus asociaciones integradas, junto a colectivos de criadores referentes como Asoporcel (Porco Celta), Puraga y la Asociación Pura Raza Cabalo Galego. Estas entidades coordinarán una serie de certámenes oficiales que medirán la excelencia morfológica de los mejores ejemplares vivos.

Entre las competiciones de ganado bovino, la feria albergará cinco concursos simultáneos que reunirán a 80 ejemplares de veinte criadores de las razas Cachena (13º concurso), Vianesa (12º), Caldelá (11º), Limiá (10º) y Frieiresa (8º). El sector porcino también vivirá una cita histórica con el 8º Concurso del Porco Celta, que registrará su récord absoluto con más de 50 ejemplares procedentes de una treintena de ganaderías. El programa menor sumará el 6º Concurso de la Ovella y Cabra Galegas, con 25 ejemplares, y el 11º Campeonato de la Galiña de Mos, que movilizará a 120 ejemplares adultos y organizará un mercado de aves vivas con más de 1.000 pollos a la venta.

El evento trascenderá el marco puramente expositivo mediante actividades espectaculares y comerciales. Puraga organizará una tradicional "rapa das bestas" con yeguas de monte en un curro y la intervención de grupos de aloitadores, complementada por exhibiciones de doma clásica y alta escuela a cargo de la sección gallega “Dragóns de Santiago”. Asimismo, Silleda servirá de escenario para la presentación oficial de la Federación Española de Razas Minoritarias Porcinas (Ferampor), abriendo el certamen a razas nacionales como la Gochu Asturcelta, Euskal Txerria, Porc Negre Mallorquí, Chato Murciano y Cochino Negro Canario.

La puesta en valor de este patrimonio genético conectará directamente con la gastronomía en el salón alimentario Salimat Abanca. Un total de 16 marcas comerciales de productores locales comercializarán sus productos cárnicos de calidad certificada. Los asistentes podrán degustar estos alimentos en el restaurante "Tapirazas", donde el chef Antonio Díaz Calvo (del Restaurante AUTGA) ofrecerá menús diarios con platos como arroz mar y montaña con panceta de Porco Celta, mini cachopín de Frieiresa y Limiá, o gallo de Galiña de Mos estofado.

La feria se completará con otras especies de gran relevancia como la Galiña Piñeira (organizada por Agalpi), el Can de Palleiro —cuyo club entregará el galardón “Palleiro de Honra”— y la emblemática Rubia Galega, que exhibirá cerca de cuarenta animales selectos a través de Acruga. El sector equino nacional estará representado por ACCEGA, mientras que la asociación Ovica coordinará una muestra de ovino selecto con razas europeas de alta especialización como Texel Azul, Suffolk, Charolesa, Ille de France e Inra 401.

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Finalmente, el certamen potenciará su vertiente formativa y analítica. Destaca el XXVIII Monográfico de Ganado Porcino de la ADS de Silleda, centrado en la economía sectorial ante la peste porcina africana. Por su parte, Feuga abordará en cinco jornadas la digitalización, la economía circular y el cambio climático, mientras que Ovica presentará sus innovadores proyectos de "Escuela de pastores" para el relevo generacional y el servicio gratuito de "Testeo de machos".