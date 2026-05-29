Crespo reclama la recuperación de trámites de la Seguridad Social en Lalín

El alcalde de Lalín, José Crespo, ha reclamado al Gobierno central la recuperación de trámites de la Seguridad Social en la oficina del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) en la localidad, con el objetivo de evitar desplazamientos de vecinos a otras localidades para realizar gestiones que, según recuerda, se prestaban años atrás en la sede lalinense. Crespo, como senador, registró en la Cámara Alta una pregunta dirigida al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en la que advierte de que numerosos vecinos de Lalín y de la comarca de Deza se ven obligados actualmente a desplazarse hasta la oficina del INSS de A Estrada para realizar distintos trámites relacionados con la Seguridad Social. Entre ellos cita gestiones vinculadas a prestaciones o situaciones de discapacidad, como la valoración o modificación del grado.

En la iniciativa, el regidor señala que cuando los usuarios acuden a la oficina de Lalín se les informa de que esos trámites ya no pueden gestionarse en esta sede debido a que actualmente no existe personal de la Tesorería General de la Seguridad Social asignado a la oficina lalinense. Crespo incide en que esta atención sí se ofrecía con anterioridad en Lalín, lo que permitía a los vecinos realizar gestiones sin tener que desplazarse a otros municipios. Considera que esta situación resulta especialmente perjudicial para personas mayores, con movilidad reducida o con necesidades especiales, colectivos para los que cualquier desplazamiento supone una dificultad añadida. Por ello, pregunta al Gobierno si tiene previsto adoptar las medidas necesarias para restablecer en la oficina del INSS de Lalín el servicio de atención de la Tesorería que permitía realizar determinados trámites de la Seguridad Social sin salir de la comarca.

La reclamación se suma a otra pregunta formulada semanas atrás en el Senado, en la que Crespo ya advertía de las dificultades que, según sostiene, están encontrando miles de ciudadanos para acceder a servicios públicos esenciales por el colapso de los sistemas de cita previa en organismos como el INSS o el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

En esa iniciativa anterior, dirigida a los ministerios de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y de Trabajo y Economía Social, Crespo señalaba que la cita previa, implantada inicialmente como una medida excepcional durante la pandemia, acabó consolidándose como un requisito generalizado. A su juicio, en muchos casos, lejos de facilitar la atención, actúa como un filtro que dificulta un acceso ágil, eficiente e igualitario a los servicios públicos. Recuerda que la obtención de una cita resulta imprescindible para iniciar procedimientos fundamentales, como la solicitud de una pensión de jubilación. También apunta al caso del SEPE, donde las solicitudes de prestaciones por desempleo deben presentarse en un plazo máximo de quince días hábiles para no perder derechos económicos, lo que agrava las consecuencias de la falta de disponibilidad de citas.

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Crespo defiende que «a Administración debe estar ao servizo dos cidadáns, non poñerlles máis obstáculos» y reclama al Ejecutivo central medidas para garantizar una atención efectiva en comarcas como Deza, donde los desplazamientos y las esperas prolongadas suponen una dificultad añadida para muchas personas. Insiste en que recuperar trámites en la oficina del INSS de Lalín permitiría evitar desplazamientos innecesarios, mejorar la calidad del servicio público y ofrecer una atención más próxima a los vecinos de Lalín y del conjunto de la comarca.