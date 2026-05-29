El Club de Lectura de Lalín rebasa la veintena de miembros

El Club de Lectura de Lalín cumple su primer año de actividad con una reunión en el Museo Municipal. La iniciativa, promovida por el área municipal de Cultura, mantiene encuentros mensuales en torno a los libros.

La primera sesión fue el 29 de mayo de 2025 en el edificio sociocultural Manuel Rivero, con Senlleiras, de Antía Yáñez, como punto de partida. Desde entonces, el grupo fue creciendo en participación e interés hasta contar con lista de espera para nuevas incorporaciones. En este tiempo se produjeron cambios, como el traslado de las reuniones al Museo Municipal o la incorporación de Isolda Santiago para dinamizar las sesiones.

El encuentro estará centrado en Novela de ajedrez, de Stefan Zweig, una obra breve e intensa en torno al ajedrez y el aislamiento. El club llega a esta lectura después de la buena acogida de Primavera con una esquina rota, de Mario Benedetti, de la que las personas participantes destacaron la calidad literaria, el estilo directo y emotivo y la capacidad del autor para encadenar ideas.

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En la sesión de este jueves se entregó el siguiente título del calendario lector, Una historia ridícula, de Luis Landero. Además, el grupo empezará a organizar la excursión a la Fundación Neira Vilas el 12 de junio, que incluirá un encuentro con Gabriel Romero de Ávila, autor de Odio, obra ganadora del Premio de Literatura Neira Vilas 2025.