40 velas para la Residencia de Mayores en A Estrada

La Residencia de Maiores e Centro Social da Estrada celebró este jueves su 40 aniversario con un acto en el que participaron residentes, familias, trabajadores y representantes del gobierno municipal. La jornada contó también con la asistencia de Ángeles Fernández, directora territorial de la Consellería de Política Social en Vigo. Tras una recepción amenizada con música, los asistentes compartieron un pequeño ágape conmemorativo.

El centro dispone actualmente de 38 plazas, de las que 37 están ocupadas por usuarios procedentes de distintos puntos de Galicia, y cuenta con una plantilla de 27 trabajadores. Entre sus actividades habituales destacan excursiones, talleres, tardes de baile o cursos de artesanía e informática.

Orgullo

La directora, Milagros López Pereira, mostró su satisfacción durante la celebración: «Síntome moi orgullosa do equipo, das persoas usuarias e de todo o que representa este centro».