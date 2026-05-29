El BNG de Dozón reclama inversiones en el sector primario

El BNG de Dozón muestra su preocupación por la política de inversiones de la Xunta en este municipio, "priorizando unha vez máis actuacións ligadas ao turismo e ao Xacobeo, mentres continúan sen resolverse necesidades básicas" que afectan al día a día de los vecinos y vecinas, así como al futuro del rural.

Así, frente a los 1,5 millones que costará reconvertir la antigua casa rectoral de O Castro en un albergue para peregrinos, «hai estradas locais deterioradas, vías de servizo da AG-53 intransitables ou camiños veciñais convertidos en lodazais», señala el portavoz del Bloque, Miguel Docasar, que reclama que la prioridad política en un municipio rural como Dozón sean las infraestructuras, puesto que resultan esenciales para la economía y la cohesión territorial. "O Camiño de Santiago pode ser unha oportunidade, pero nunca pode converterse nunha escusa para esquecer as necesidades de quen sostén vivo o territorio", concluye.