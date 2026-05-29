Bigotes busca familias de adopción y de acogida para media docena de gatos antes del verano

La Asociación Protectora de Gatos Bigotes precisa la colaboración de todos los vecinos y vecinas de Lalín, tanto para encargarse de los animales que buscan una (nueva) familia como para echar una mano en el día a día de la labor del colectivo. Luz Fernández explica que ahora mismo la protectora no tiene capacidad para atender a más gatos, tanto cachorros como adultos, que abandonan sus dueños, por lo que insta a una mayor concienciación entre las personas que no quieren tener camadas. La solución, castrar a las mascotas, es fácil y ya se aplica en varias colonias callejeras como la de Silleda.

Tintín está en opción tanto de acogida temporal como de adopción. / Cedida

Bigotes busca ahora una adopción urgente para tres cachorros mestizos de gatos, que alguien entregó en la clínica veterinaria Animalia. «Non temos acollida para eles e precisamos unha casa urxente», remarca Fernández, quien apunta que la dificultad para encontrarles un hogar a los gatos va más conforme estos animales van creciendo. Ocurre igual con los perros: es más fácil que encuentren un nuevo dueño si son cachorros en vez de adultos por la idea de que resulta más fácil educarlos de pequeños. Hay dos gatos adultos, Camino y Suga (hembra y macho) que están a la espera desde Bigotes de un hogar definitivo para ellos, como del que ya disfruta Mochi, antes Novo, que tiene inmunodeficiencia.

Camino, gata adulta de Bigotes en adopción. / Cedida

Además de estos tres cachorros en adopción, hay otra cría que busca una familia de acogida, es decir, alguien que se encargue de él temporalmente hasta que Bigotes de con una familia idónea que quiera comprotemeterse a cuidarlo de por vida. Para acogida, con opción de adoptarle, también se encuentra un gato adulto cruzado, Tintín.

Suga también busca una familia de adopción. / Cedida

Bigotes remarca que entrega sus animales con chip, vacunados, desparasitados y castrados, cumpliendo así con los requisitos legales. El colectivo se guía por lo consejos de veterinarios también a la hora de atenderlos en su refugio, e insiste en la necesidad que tenemos los ciudadanos de convencernos de que una mascota no es un juguete del que uno pueda desprenderse si ya no le gusta. Luz Fernández remarca, en este sentido, que la Ley de Bienestar Animal especifica que no pueden cederse perros, gatos y hurones con menos de ocho semanas de vida y, en caso de cesiones gratuitas, hay que formalizar un contrato. Y si una mascota cambia de mano, tiene que estar identificada previamente. Es la única forma de frenar el abandono de mascotas. «Nós chegamos a atender 70 gatos, e non estamos para que a xente se desfaga deles», recuerda.

En cuanto al llamamiento para contar con más personas voluntarias, Fernández explica que «pódennos axudar un día á semana, porque é preciso atender posibles adopcións, pero tamén xogar cos animais para que socialicen» en el refugio que gestiona la entidad en la calle Manuel Rivero.