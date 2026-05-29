El 12% de los vecinos de Deza y Tabeirós nacieron en el extranjero: son más de 7.000

Las comarcas de Deza y Tabeirós-Montes suman 7.370 vecinos nacidos fuera de España, una cifra que refleja la diversidad creciente de la población asentada en los ocho municipios. De ese total, 6.219 personas proceden de los quince países de nacimiento más frecuentes, mientras que el número de residentes con nacionalidad extranjera se sitúa en 3.961. La diferencia entre ambos datos responde a que muchos vecinos nacidos en otros países cuentan ya con nacionalidad española, especialmente en el caso de territorios vinculados a la emigración gallega.

Venezuela encabeza con claridad el listado de países de nacimiento, con 1.854 personas, y se consolida como la procedencia más extendida en el conjunto de las dos comarcas. Le siguen Marruecos, con 566 vecinos; Colombia, con 541; Francia, con 481; Portugal, con 383; Brasil, con 369; Argentina, con 361; Rumanía, con 318; Argelia, con 291, y Suiza, con 286. También figuran entre los orígenes más numerosos Cuba, con 222 personas; Paraguay, con 160; Perú, con 142; Alemania, con 126, y República Dominicana, con 119.

La comparación entre país de nacimiento y nacionalidad muestra diferencias llamativas. Frente a los 481 vecinos nacidos en Francia, solo constan 31 con nacionalidad francesa; en el caso de Suiza, los nacidos allí ascienden a 286, pero los extranjeros con pasaporte suizo son seis; y entre los nacidos en Alemania, 126, la cifra de personas con nacionalidad alemana ronda la veintena. Este contraste se explica por el retorno de emigrantes o descendientes de familias gallegas nacidos en esos países que, desde hace años, tienen nacionalidad española.

Lalín concentra el mayor volumen de población nacida en el extranjero, con 3.228 personas. Es también el municipio con las cifras más altas en buena parte de las procedencias principales. Los nacidos en Venezuela alcanzan los 854 vecinos, casi la mitad del total contabilizado en el conjunto de los ocho concellos. Colombia ocupa el segundo lugar, con 270 personas, seguida de Marruecos, con 227, y Argelia, con 226. También destacan Brasil, con 214; Argentina, con 160; Portugal, con 156; Francia, con 131; Cuba, con 123; Rumanía, con 113, y Paraguay, con 101. El mapa migratorio lalinense combina una fuerte presencia latinoamericana con un peso relevante del Magreb y de distintos países europeos.

A Estrada es el segundo gran polo de atracción, con 1.852 vecinos nacidos fuera de España. Venezuela vuelve a situarse en primer lugar, con 534 personas. A continuación aparecen Francia, con 147; Marruecos, con 134; Suiza, con 130; Portugal, con 85; Colombia, con 81; Rumanía, con 74; Argentina, con 72; Brasil, con 67; Alemania, con 62, y Uruguay, con 61. También hay 47 nacidos en Cuba, 41 en Reino Unido, 39 en México y 36 en Perú. En este caso, el reparto resulta más equilibrado entre América Latina, Europa y el norte de África, con una especial incidencia de los países vinculados a la emigración histórica.

Silleda contabiliza 1.197 vecinos nacidos en el extranjero. Venezuela lidera de nuevo la relación, con 260 personas, aunque el municipio presenta una distribución más repartida entre varias procedencias. Rumanía ocupa la segunda posición, con 100 vecinos, seguida de Colombia y Portugal, ambas con 98. Argentina suma 95, Marruecos 89 y Francia 84. Por detrás aparecen Cuba, con 35; Senegal, con 33; Ucrania, con 27; Suiza, con 26; Paraguay, con 25; Brasil, con 24; Perú, con 19, y Reino Unido y República Dominicana, con 17 cada uno. La estructura de Silleda evidencia el peso de América Latina, pero también una presencia significativa de población rumana, portuguesa y marroquí.

En Vila de Cruces, el total de vecinos nacidos fuera de España asciende a 431. Francia y Marruecos comparten la primera posición, con 77 personas cada uno, por delante de Venezuela, con 71. A mayor distancia aparecen Argelia, con 24; Colombia, con 20; Brasil, con 17; Portugal, con 16; Argentina, con 14; Rumanía, con 13, y República Dominicana, Paraguay y Perú, con 9 personas cada una. El municipio presenta un perfil menos concentrado que Lalín o A Estrada, aunque con una presencia destacada de procedencias europeas, magrebíes y latinoamericanas.

Rodeiro registra 220 vecinos nacidos en el extranjero. Colombia y Venezuela empatan como principales países de origen, con 47 personas cada uno. Argelia ocupa el tercer puesto, con 23, seguida de Marruecos, con 19; Francia, con 17, y Senegal, con 16. También figuran Suiza, con 13; Portugal, con 8; Brasil, con 5; Cuba, con 3, y Rumanía, Paraguay, Argentina y Reino Unido, con 2 personas cada uno. La presencia latinoamericana convive aquí con un peso notable del norte de África y de Senegal.

Forcarei suma 256 vecinos nacidos fuera de España. Venezuela es la principal procedencia, con 64 personas, seguida de Suiza, con 32; Brasil, con 20; Marruecos, con 17; Francia y México, con 15 cada una; Argentina y Portugal, con 9; Rumanía y Estados Unidos, con 8, y Cuba, Alemania y República Dominicana, con 7. El caso de Forcarei destaca por el peso relativo de Suiza, una procedencia que también aparece con fuerza en A Estrada y Lalín y que está vinculada a los flujos históricos de emigración.

Agolada contabiliza 144 vecinos nacidos en el extranjero. Venezuela figura como primera procedencia, con 20 personas, seguida muy de cerca por Brasil, con 19, y Colombia, con 17. Perú alcanza los 15 vecinos, Paraguay 12, Rumanía y Argelia 8 cada una, Argentina 7, Reino Unido 6 y Portugal 5. Aunque las cifras absolutas son más reducidas, se mantiene el predominio de países latinoamericanos entre los orígenes más frecuentes.

Dozón presenta el volumen más bajo de los ocho municipios, con 42 vecinos nacidos fuera de España. Francia lidera el listado, con 8 personas, por delante de Portugal, con 6; Argelia, con 5; Colombia y Venezuela, con 4 cada una; Brasil, con 3, y Reino Unido, Argentina y Perú, con 2. En un municipio de menor tamaño demográfico, pequeñas variaciones absolutas modifican de forma notable el peso de cada procedencia.

Noticias relacionadas

El balance conjunto confirma que Venezuela es el principal país de nacimiento de la población de origen exterior en Deza y Tabeirós-Montes y que América Latina tiene un peso determinante en el mapa migratorio comarcal. Junto a ese bloque aparecen dos realidades complementarias: la presencia de población magrebí, especialmente marroquí y argelina, y la huella de la emigración europea, visible en los nacidos en Francia, Suiza, Alemania o Portugal. La combinación de estos perfiles explica una población exterior diversa, con diferencias claras entre los municipios de mayor tamaño y los concellos con cifras más reducidas.