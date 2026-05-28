Turexpo Galicia rebasa los 30 turoperadores y ensalza el Xacobeo 2027 como reclamo turístico

El XV Salón Turístico de Galicia, Turexpo Galicia, reunirá en su bolsa de contratación a más de 30 turoperadores con presencia en diversos países de la UE, así como Estados Unidos, México o Indonesia. La mayoría de estos turoperadores corresponde a agencias tradicionales o a agencias de 'incoming' (son negocios de receptivo especializadas en España y Portugal como destinos, y que trabajan para emisores de otros mercados) que buscan propuestas diversas,desde turismo gastronómico o sostenible y educativo hasta viajes de inmersión en la naturaleza con la religión y el Camino de Santiago como ejes temáticos. La bolsa de contratación tiene muy en cuenta, precisamente, el próximo Año Santo.

Los operadores conocerán la oferta de empresas del sector del turismo, a través de reuniones ya agendadas durante toda la jornada del 4 de junio y la mañana del 5. Estas mesas de negocio tendrán como complemento un pequeño viaje de familiarización, que arranca la tarde del viernes 5 con una visita al Pazo de Faramello, en el ayuntamiento de Rois. El sábado 6 la comitiva conocerá Cambados, en donde visitarán el Pazo de Fefiñáns y el jardín de la Fundación Manolo Paz, para desplazarse después a la bodega Terras de Asorei, en Meis. Tras la comida, el siguiente destino será el Pazo Quinteiro da Cruz, en Ribadumia. Por último, el domingo 7 de junio el grupo de turoperadores visitará Santiago de Compostela.

Herramienta efectiva

La organización de este certamen indica que Turexpo volverá a convertirse «en una efectiva herramienta de negocio para que la oferta turística participante pueda incorporar sus productos y propuestas a catálogos y circuitos tanto de carácter nacional como internacional». Resalta, además, que en la presente convocatoria aumentan de 10 a 13 los países en los que tienen presencia los turoperadores participantes en la citada bolsa de contratación.