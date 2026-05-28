Silleda llevará a pleno el Plan Económico-Financiero modificado con aportaciones del PP para infraestructuras

El gobierno de Silleda volverá a llevar al pleno el Plan Económico-Financiero 2026-2027 después de que el documento fuese rechazado en la sesión de marzo por PP y BNG. La nueva votación tendrá lugar en el pleno ordinario correspondiente al mes de mayo, que se celebrará el martes 2 de junio.

El plan es obligatorio al no cumplirse la regla de gasto. Según el gobierno, el incumplimiento se explica porque en 2026 aún se están acometiendo obras vinculadas al préstamo para la mejora de viales municipales aprobado por unanimidad. En 2025 se ejecutó menos de la mitad de las actuaciones previstas, por lo que el resto de los trabajos, con un importe superior, se están realizando este año. Desde el gobierno local sostienen que no se trata de un gasto nuevo, sino de la continuidad de actuaciones ya aprobadas. «Non estamos ante un gasto novo nin improvisado, senón ante a finalización dun plan de obras aprobado por todos os grupos», señalan.

El documento ya había sido llevado al pleno anterior, donde fue rechazado por la oposición. Tras ese voto en contra, el gobierno convocó tres juntas de portavoces para explicar de nuevo el plan y abordar posibles aportaciones. En ese marco, el Partido Popular propuso reservar 500.000 euros del remanente de 2025 para el futuro centro acuático deportivo de Silleda. El ejecutivo aceptó esa propuesta y decidió ampliarla con la reserva de los remanentes que puedan generarse en 2026, con el objetivo de reforzar la capacidad económica municipal para impulsar esta infraestructura.

De este modo, el pleno abordará la aprobación del Plan Económico-Financiero en los mismos términos técnicos ya presentados en la anterior sesión, pero incorporando un nuevo acuerdo para reservar el remanente de tesorería restante durante el plazo de ejecución del plan. La finalidad es que, una vez finalizada su vigencia, puedan existir fondos disponibles para financiar el futuro centro acuático deportivo.

Además, se votará de forma independiente una modificación de crédito de 500.000 euros destinada a la amortización parcial del préstamo solicitado para el plan de viales, tal y como ya estaba acordado entre los grupos con la aprobación de la operación financiera.

Bonificación del IBI

La sesión incluirá también la propuesta de aprobación de bonificaciones del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) para explotaciones agrícolas, ganaderas y forestales. La medida beneficiará a 318 titulares, correspondientes a 391 referencias catastrales, entre renovaciones y altas. La propuesta recoge la declaración de especial interés o utilidad pública municipal de estas explotaciones, lo que permite aplicar bonificaciones del 95% de la cuota íntegra del IBI en las construcciones rústicas indispensables para la actividad, así como del 50% si la instalación figura en el Catastro como una unidad única, sin separación entre uso residencial y agropecuario.

La alcaldesa, Paula Fernández Pena, destaca que esta medida, aprobada hace diez años, «é unha mostra máis do compromiso do Concello co sector primario, que segue a ser un piar fundamental da economía local e da vida nas parroquias». La regidora señala que «estas bonificacións supoñen un apoio directo ás explotacións agrogandeiras, contribuíndo a aliviar cargas fiscais e recoñecendo o seu papel na xeración de actividade, emprego e mantemento do territorio».

Vivero empresarial

Otro de los asuntos será la modificación del acuerdo regulador del precio público del vivero de empresas. Busca flexibilizar el funcionamiento del servicio y permitir, con carácter excepcional, el acceso de empresas o personas autónomas ya constituidas, sin límite de antigüedad, cuando existan espacios disponibles. También se regulará la continuidad provisional de los usuarios una vez transcurrido el plazo máximo de permanencia, siempre que no exista demanda de otros proyectos que cumplan los requisitos de acceso. En todo caso, se mantendrá la prioridad para las empresas de nueva creación y para aquellas con una antigüedad inferior a dos años.

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Oferta de empleo

El pleno tratará, por último, la modificación del cuadro de personal municipal de cara a la Oferta de Empleo Público de este año. Contempla la creación de tres plazas de personal funcionario: técnico de Medio Ambiente, conserje-limpiador y auxiliar de biblioteca. La oferta, ya abordada con las organizaciones sindicales en la mesa de gegociación, incluye otras tres plazas: agente de Policía Local, limpiador y arquitecto técnico.