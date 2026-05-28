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Recycling proyecta un documental sobre su labor en el Sáhara

El edificio sociocultural de la calle Manuel Rivero de Lalín acoge hoy a las 21.00 horas un encuentro impulsado por la asociación solidaria Recycling. Bajo el título Destino:Sahara, los asistentes podrán conocer la labor de esta entidad que envió bicicletas a esta región africana. Además de la proyección de un documental se estrenará una exposición de fotografías en las que que muestran la experiencias vividas.

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