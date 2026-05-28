Es noticia
Tribuna libre

Rectificación

dAVID mEJUTO González

Entre octubre de 2025 en febrero de 2026 publiquéi uns vídeos en YouTube na miña conta que, con ánimo de facer una crítica política, fixen unhas manifestacións respecto a Policía Local e Concello de Lalín que foron desafortunadas. Nunca pretendín ofender nin menospreciar a ninguén, recoñocendo o meu exceso na forma da crítica. Os vídeos referíanse a un suceso relativo a unhas multas de aparcamento que consideraba inxustas. Pero, lamentablemente, excedínme nos modos e no exabrupto. Co sosego necesario comprendín que aquelas expresións podían resultar ofensivas e fóra de lugar. Por iso, me retracto íntegramente dos insultos e descalificativos que proferín sobre a Policía Local e o Concello de Lalín naqueles vídeos. Procedín a borralos porque creo que é o más correcto. Fago público este artigo para disculparme polas miñas manifestacións inapropiadas e fóra de lugar. O insulto gratuito non e crítica .

