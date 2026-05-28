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Reconocen el nivel del congreso de astronomía de Lalín

La Sociedad Española de Astronomía, la Federación de Asociaciones Astronómicas de España y la Comisión ProAm remitieron al Concello de Lalín felicitaciones por la organización del congreso de astronomía celebrado entre los pasados días 8 y 10. Las entidades subrayan el éxito científico y organizativo del congreso, la elevada participación y la calidad de los ponencias, además de la acogida recibida.

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