Reconocen el nivel del congreso de astronomía de Lalín
La Sociedad Española de Astronomía, la Federación de Asociaciones Astronómicas de España y la Comisión ProAm remitieron al Concello de Lalín felicitaciones por la organización del congreso de astronomía celebrado entre los pasados días 8 y 10. Las entidades subrayan el éxito científico y organizativo del congreso, la elevada participación y la calidad de los ponencias, además de la acogida recibida.
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