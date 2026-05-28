El PSOE pide más seguridad en el acceso a la Carballeira de San Marcos

El PSOE de Forcarei arremete contra la alcaldesa y diputada popular, Belén Cachafeiro, después de que esta no incluyese en el orden del día del pleno ordinario que se celebró este miércoles una moción socialista para mejorar la seguridad peatonal y la accesibilidad en el entorno de la Carballeira de San Marcos, en la parroquia de Pardesoa. La portavoz socialista, Verónica Pichel, considera que «la no inclusión es un voto tácito en contra de mejorar la seguridad en la parroquia» y recuerda que se trata «de uno de los principales lugares de encuentro y convivencia del municipio».

Según denuncia el PSOE, actualmente este tramo de la EP-7206 carece de un itinerario peatonal seguro, obligando a los vecinos a caminar por la propia carretera en un espacio frecuentado por familias, personas mayores y niños, lo que supone un peligro.

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Por ello, la formación socialista anuncia que llevará igualmente esta iniciativa al pleno de la Diputación de Pontevedra previsto para este viernes, donde reclamará la creación de una senda peatonal accesible, mejoras en la señalización e iluminación, medidas de calmado del tráfico y una actuación integral para reforzar la seguridad vial en la zona. Pichel se pregunta si Cachafeiro «va a apoyar esta demanda vecinal o votar en contra de una mejora necesaria para la seguridad en Pardesoa».