Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Investigación al PSOEJuicio PitanxoOla de Calor GaliciaHuelga Basura VigoNuevo Contrato ArmónCaso DéborahFer LópezEnsayo Día Fuerzas Armadas Vigo
instagramlinkedin

Radio e lingua

O Recuncho da Lingua pecha temapada cun guiño ás escolas locais

redacción

A Estrada

O Recuncho da Lingua de Radio Estrada pechará este sábado, 30 de maio, a súa sexta tempada cun programa especial no espazo Mañás de Sábado, dirixido por Isa Durán. O acto servirá tamén para facer balance dun proxecto que, dende o ano 2021, conseguiu consolidarse como unha iniciativa de defensa e divulgación da lingua e da cultura galega na comarca estradense.

Na clausura participarán os centros educativos CEIP O Foxo, CEIP Cabada Vázquez, CEIP Pérez Viondi, CEIP Nosa Señora das Dores de Forcarei, IES Avelina Valladares e IES Losada Diéguez, que recibirán o título simbólico de «Recuncheiros de Honra» polo seu compromiso co proxecto. Cada centro será recoñecido cun diploma e cun acivro, símbolo do «traballo ben feito e do futuro que agarda».

Noticias relacionadas

Dende O Recuncho da Lingua destacan especialmente o apoio dos centros educativos e da audiencia de Radio Estrada, así como a colaboración de Isa Durán na difusión do proxecto. Ademais, o colectivo confirmou que xa prepara a súa sétima tempada, que estará centrada no 150 aniversario do nacemento de Manuel García Barros.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents