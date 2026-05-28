Radio e lingua
O Recuncho da Lingua pecha temapada cun guiño ás escolas locais
redacción
O Recuncho da Lingua de Radio Estrada pechará este sábado, 30 de maio, a súa sexta tempada cun programa especial no espazo Mañás de Sábado, dirixido por Isa Durán. O acto servirá tamén para facer balance dun proxecto que, dende o ano 2021, conseguiu consolidarse como unha iniciativa de defensa e divulgación da lingua e da cultura galega na comarca estradense.
Na clausura participarán os centros educativos CEIP O Foxo, CEIP Cabada Vázquez, CEIP Pérez Viondi, CEIP Nosa Señora das Dores de Forcarei, IES Avelina Valladares e IES Losada Diéguez, que recibirán o título simbólico de «Recuncheiros de Honra» polo seu compromiso co proxecto. Cada centro será recoñecido cun diploma e cun acivro, símbolo do «traballo ben feito e do futuro que agarda».
Dende O Recuncho da Lingua destacan especialmente o apoio dos centros educativos e da audiencia de Radio Estrada, así como a colaboración de Isa Durán na difusión do proxecto. Ademais, o colectivo confirmou que xa prepara a súa sétima tempada, que estará centrada no 150 aniversario do nacemento de Manuel García Barros.
- Despido disciplinario para un directivo de Nueva Pescanova por cargar gastos de actividades para sus hijos de forma «irregular»
- Sanidade da el primer paso para sustituir las llamadas telefónicas en las listas temporales del Sergas
- Muere un vecino de Guillade durante la subida a A Franqueira
- Aspas agita Balaídos con su guiño al ascenso del Deportivo y desde el norte responden: «Serás pitado con cariño»
- Antonio, el pulpeiro de Arcos que conquista México con su 'pulpo á feira': «Cocemos 2.500 quilos ao mes e no Mundial serán máis»
- Día de las Fuerzas Armadas 2026 en Vigo: programa completo, horarios, tiempo y ocupación hotelera
- La concentración motera de Bueu espera batir récords para superar las 6.000 motos y endurece los controles contra ruidos
- Arranca el paro total del servicio de basuras de Vigo con protestas y manifestaciones