Nuevas mejoras en el Parque de As Pedrosas
El Concello de Silleda acometió en los últimos días nuevas actuaciones de mantenimiento en el parque municipal de As Pedrosas. Los trabajos incluyeron la renovación de redes y otros elementos de la cancha multideporte y el lavado de los columpios y de la zona infantil. El gobierno local prevé completar la intervención con la renovación de varios bancos en este espacio de 13.000 m2, muy frecuentado por familias, mayores y niños.
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