«El muralismo es una forma relativamente barata de hacer virtud del defecto»

El muralista e ilustrador vigués Pablo Loyola Medina (42), conocido en redes sociales como @loyolart84, acaba de finalizar en A Estrada su gran intervención artística dedicada a la Rapa das Bestas. Situada en la Rúa 56, la obra actuará ahora como posta de bienvenida al centro de la villa, dentro de un proyecto impulsado por el Concello y la Deputación de Pontevedra para revitalizar espacios públicos a través del arte urbano. Sin apenas descanso, el artista comenzará además este mismo jueves un nuevo mural en el Teatro Principal, dedicado a Manuel García Barros coincidiendo con el 150 aniversario del nacimiento del escritor estradense. En las siguientes líneas, nos habla un poco más sobre este trabajo y sobre é mismo.

Ahora que acaba de terminar el mural de la Rapa das Bestas, ¿con qué sensación se queda después de un trabajo de estas dimensiones?

Pues la sensación ahora mismo es de cansancio extremo. De cansancio y de mareo, porque la grúa me acaba mareando. Pero bueno, muy contento y muy orgulloso del resultado final.

¿Por qué se decantó precisamente por representar la Rapa das Bestas?

Cuando me propusieron pintar un mural en esa ubicación me comentaron cuáles eran las cosas más destacadas de A Estrada. Yo creí que el tema de la Rapa das Bestas era lo más representativo y lo que mejor podía quedar en un sitio así. Después de repasar muchas imágenes, escogí esta porque creo que refleja a la perfección esa parte salvaje de esta tradición. Me gustaba particularmente la expresión del aloitado; la fuerza y la tensión que transmitía.

El mural de la Rúa 56. / Concello da Estrada

La Rapa es probablemente una de las fiestas más fotografiadas de la zona. ¿Qué le llamó la atención de esta imagen concreta?

Me encantaba la fuerza que transmitía y ese elemento salvaje que tiene la fiesta. Sobre todo me gusta mucho la expresión y la tensión en los brazos del aloitador, porque refleja perfectamente lo que es esa tradición.

¿Conocía ya la Rapa das Bestas o profundizó más en ella a raíz de este trabajo?

La conocía, claro, porque es una tradición muy famosa, pero tampoco en demasiada profundidad. De hecho nunca la vi en persona. A raíz de hacer este mural sí que investigué más porque quería entender bien el significado de esa tradición.

¿Cómo surgió la colaboración con el Concello de A Estrada?

Me contactaron a principios de año, por enero o febrero. Vine a ver el muro in situ, porque muchas veces en fotos parece una cosa y luego te encuentras obstáculos o detalles que no se ven. Después me reuní con el alcalde y empezamos a preparar el proyecto.

Y prácticamente sin descanso empieza ya el mural del Teatro Principal. En este caso el mural estará dedicado a Manuel García Barros y a elementos emblemáticos del concello. ¿Cómo afrontó el diseño?

Estaba bastante condicionado por el formato horizontal de la fachada, porque es más complicado de diseñar que un mural vertical. Cuando el espacio es horizontal tienes que meter más elementos. Entonces cogí cosas representativas de A Estrada y las mezclé con la imagen de Manuel García Barros, de quien además tampoco existen demasiadas fotografías.

El muralismo parece estar viviendo un gran momento, especialmente en Galicia. ¿A qué cree que se debe?

En Galicia sabemos que hay bastante feísmo y, en ese sentido, el muralismo funciona muy bien porque ofrece muchas oportunidades. Además hay festivales muy importantes y cada vez más gente y administraciones apuestan por ello. Creo que es una forma relativamente barata y sencilla de transformar zonas degradadas y hacer virtud del defecto.

Hábleme de sus inicios. ¿Cómo empezó en esto?

Pues es una historia curiosa. Yo soy ingeniero industrial, pero dejé mi trabajo en el sector de la automoción hace unos nueve años. Siempre me gustó dibujar y recuerdo que mi primer mural fue en el local de un amigo cuando abrió su negocio. Me encantó la sensación y desde entonces aquí sigo.

¿Recuerda algún mural con especial apego, o que lo marcase más que el resto?

Sí hay uno, ‘O Moucho da Vía’, en Vigo. Lo pinté después de ganar en el concurso en el que este era precisamente el premio. Firmar esa obra me abrió las puertas a nuevos trabajos y me hizo ampliar mi visibilidad. Fue un antes y un después.

¿Qué es lo que más disfruta de este trabajo, especialmente habiendo conocido un sector tan diferente previamente?

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Sobre todo, lo que más valoro es ser mi propio jefe. Eso te da mucha libertad. Pero además me gusta la calma que me da. Mientras estoy pintando, aunque sí estoy concentrado en la tarea, al mismo tiempo mi cabeza está un poco en las nubes. Es una buena forma de desconectar. Además me parece interesante el hecho de crear algo que perdurará en el tiempo, incluso aunque se deteriore.