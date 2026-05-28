Lalín celebrará su Gala do Deporte el 12 de junio en el Salón Teatro

La Gala do Deporte será uno de los actos centrales de la programación de junio en Lalín, un mes que reunirá propuestas culturales, citas musicales, actividades familiares, exposiciones, eventos deportivos y actos vinculados al centenario de Loriga. La agenda, presentada por la concejala de Cultura, Begoña Blanco, se desarrollará bajo el programa Xuño en Lalín y está diseñada para públicos diversos, con actividades en el Museo Municipal Ramón María Aller, el Salón Teatro, la Praza da Torre, el Lalín Arena, la Sala Tuno Valdés, la Praza da Igrexa y la Carballeira do Rodo.

La cita deportiva tendrá lugar el viernes 12 de junio, a las 20.30 horas, en el Salón Teatro. Esa misma jornada incluirá también, a las 19.00 horas, un concierto de la Banda de Lalín en la Sala Tuno Valdés y la celebración de la Noite Branca organizada por la AED, configurando una de las fechas más destacadas del calendario mensual.

La programación comenzará el jueves 4 de junio con la presentación del libro Cando fun paxaro, de Manuel Núñez Fiúza, a las 20.00 horas en el Museo Municipal Ramón María Aller. La obra relata la historia de un pájaro que se convierte en muchacho y combina memoria, elementos vivenciales y referencias biográficas, con una conexión directa con la comarca de Deza y la Galicia rural. El volumen cuenta además con ilustraciones del artista dezano José Antonio Fondevila.

El viernes 5, la actividad se trasladará al Auditorio, donde a las 19.00 horas se celebrará el concierto de fin de curso del CMUS. A las 20.30 horas, el Salón Teatro acogerá una representación del CITC Randela con motivo del cierre del curso.

El sábado 6 será una jornada especialmente intensa. Desde las 8.00 horas se disputará el Trail de Vilatuxe-Desafío Serra do Candán. Por la tarde, a las 18.30 horas, la Praza da Torre acogerá la función familiar Costureiriña bonita, de A Cova das Letras, un espectáculo intergeneracional dirigido e interpretado por Cris Collazo que combina música, marionetas y leyendas, con una mirada de homenaje a la mujer gallega modista y emigrada. A las 19.00 horas, en el Lalín Arena, la asociación Máis Que Danza celebrará su muestra anual de danza bajo el título Danza para ti.

El calendario continuará el 13 y 14 de junio con la décima edición del festival Noceda Rock, mientras que el jueves 18 regresarán los actos conmemorativos del centenario de Loriga. Ese día, a las 19.30 horas, el Museo Municipal Ramón Aller acogerá la presentación de El gran vuelo Madrid-Manila, del escritor y periodista Álber Vázquez. El libro reconstruye el histórico raid aéreo realizado hace cien años desde el aeródromo de Cuatro Vientos por tres aviones Breguet pilotados por Loriga, Gallarza y Esteve, con sus aventuras, éxitos, penalidades y desencuentros.

La programación expositiva tendrá también un papel relevante. El viernes 19, a las 20.00 horas, se inaugurará en el Museo Municipal la muestra Os meus camiños, de Ramiro Cimadevila, integrada por una veintena de obras sobre el Camiño de Santiago. El lunes 22, a las 16.30 horas, el Auditorio Municipal abrirá otra exposición, en este caso con trabajos realizados por el alumnado del aula de Arte de Ategal.

El sábado 20, la aviación volverá al centro de la agenda con una ponencia sobre el autogiro, a las 12.00 horas en el Museo Ramón María Aller, a cargo del coronel del Ejército del Aire Fernando Roselló, uno de los pilotos de autogiro más reconocidos de España. Roselló batió en 2009 el récord mundial de distancia sin escalas en autogiro entre Rota y Canarias, con 1.311 kilómetros, y pilotó la réplica histórica del Cierva C.4. Esa tarde habrá además una gala de Scene Ballet en el Salón Teatro y, a las 19.00 horas en la Praza da Torre, el espectáculo Xuntos pola música, con Antonio Barros en homenaje a Juan Pardo y entrada gratuita.

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La recta final del mes incluirá Musicalín, los días 25 y 26 a las 20.00 horas en el Salón Teatro; el Festival fin de curso de Carballo da Manteiga, el viernes 26 a las 20.30 horas en la Praza da Igrexa; y la Festa do Socio de la Banda de Lalín, el sábado 27 desde las 13.00 horas en la Sala Tuno Valdés y sus exteriores. Ese mismo día, a las 18.30 horas, Teatro Ghazafellos representará Monstros no Camiño en la Praza das Pipas, una propuesta familiar sobre mitos y leyendas del Camiño de Santiago. A las 20.00 horas, la Carballeira do Rodo acogerá el Festival fin de curso del CIT Randela, que cerrará un mes de programación diversa.