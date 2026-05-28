Infraestructuras
Incendio en una vía del tren en Lalín
redacción
El Grupo de Emerxencias Supramunicipais de Lalín (GES) así como el retén de guardia del Consorcio contra Incendios de Deza e Tabeirós-Montes se trasladaron ayer a la localidad lalinense de Viñoa (de la parroquia de Soutolongo) tras recibir una alerta del 112, pasadas las 14.30 horas. Un maquinista llamó a este número para indicar que salía humo de las traviesas de madera en este punto. Al no haber una catenaria en este trazado, la causa más probable es que durante alguna labor de soldadura se produjesen chispas que acabasen prendiendo en la madera. El incendio, de muy reducidas dimensiones, fue controlado por los efectivos del GES, de modo que no fue necesaria la intervención del grupo de bomberos que se desplazó desde la base en Silleda. n
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