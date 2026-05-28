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El humorista Goyo Jiménez actuará en A Estrada en diciembre

Goyo Jiménez.

Goyo Jiménez. / Cedida

Lois Docampo

A Estrada

El Departamento de Cultura de A Estrada anunció el inicio de la venta de entradas para uno de los espectáculos más esperados de la programación cultural de este 2026. Se trata de la actuación, el 10 de diciembre, de Goyo Jiménez, considerado uno de los cómicos más importantes del panorama nacional de la stand up comedy. Llegará al Teatro Principal con su monólogo «American forever».

Después de una primera y fructífera etapa en el teatro profesional, Goyo Jiménez dio el salto a la parrilla televisiva de la mano de El club de la comedia y de programas como La hora de José Mota, donde ejerce como guionista, junto con otros espacios como Zapeando, Órbita Laika o Un país para reírlo.

Algunos de sus monólogos más destacados como cómico son: Canis, Los americanos o Ligar en EE.UU.. De hecho, él mismo se define como un “especialista en asuntos americanos”. Goyo regresa a los escenarios con el monólogo «American Forever», un trabajo que lo convierte en un “embajador” no oficial de los Estados Unidos.

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Las entradas podrán comprarse a partir del lunes 1 de junio, o en la web Ataquilla. Su precio partirá de 22 euros. La función será el jueves 10 de diciembre a las 20:30 horas.

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