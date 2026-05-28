Forno reclama el saneamiento para los vecinos de Camposancos

La portavoz municipoal del PSOE de Lalín, Alba Forno, mantuvo un encuentro con los vecinos de Camposancos dentro de la ronda de reuniones impulsadas por la organización política para conocer las necesidades de parroquias y colectivos. Los vecinos trasladaron demandas básicas, como la instalación de puntos de luz en varios lugares y el «tan prometido saneamento». En este sentido, Forno recordó que son peticiones que llevan tiempo sobre la mesa y censuró que el saneamiento «xa leva máis de vinte anos prometendo o alcalde Crespo».

La concejala sostiene que buena parte de las mejoras «son realizables» si hay interés, escucha y trabajo en favor de un rural con vida. Además, defendió que el Concello apoye a la asociación local por su labor de dinamización de la parroquia y atienda servicios largamente reclamados por los residentes en esta zona.