A Estrada solicita una moratoria para seguir gestionando los viajes del Inserso

La concejala de Servicios Sociais, Amalia Goldar, informó de que el pasado 11 de mayo el Concello da Estrada recibió una comunicación del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, dependiente del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, en la que se notificaba la supresión del convenio de colaboración que mantenía con el Instituto Nacional de Servicios Sociales (Inserso). Este acuerdo permitía al Concello gestionar la reserva de plazas para los viajes del Programa de Vacaciones para mayores.

«Es decir, a partir de ahora los ayuntamientos ya no podremos colaborar con nuestros vecinos en la tramitación de estos viajes», resumió la edil.

Goldar recordó que los viajes del Inserso cuentan con una elevada demanda en A Estrada y que cada año la gestión de estas plazas generaba largas colas en el consistorio por parte de los usuarios interesados en acceder al programa. De hecho, el propio Concello había solicitado en varias ocasiones un aumento de plazas tras quedar fuera más de un centenar de personas en la última convocatoria, que todavía tiene previsto un viaje en junio.

«Es un servicio muy demandado al que accede mucha gente que, sin estos precios y sin la ayuda del Concello, no podría viajar», señaló la concejala, que añadió: «Ahora nosotros ya no vamos a pintar nada».

La responsable municipal de Servicios Sociais explicó que, según la información recibida, las personas ya acreditadas recibirán una carta con un código. «Pero tampoco tenemos mucha más información. Intentamos contactar con ellos, pero no obtuvimos respuesta», lamentó Amalia Goldar.

Según detalló la edil, la decisión del Ministerio se fundamenta en un cambio legislativo derivado de una orden publicada en 2015, que entró en vigor en 2016 y que contaba con una prórroga de cuatro años. «Es decir, esto tendría que haberse aplicado en 2020 y, sin embargo, se mantuvo hasta 2026. Lo que pedimos al Gobierno central es que establezca una moratoria para adaptar los convenios de 1989 al nuevo modelo», explicó.

Goldar reconoció además su preocupación por las consecuencias de esta medida. «Creo que muchos vecinos y vecinas se van a quedar sin poder disfrutar de los viajes del Inserso», afirmó. La concejala destacó además que durante años el Concello ofreció una atención directa y ayudó a muchos usuarios a completar los trámites necesarios.

Brecha digital

La edil advirtió también de la importante «brecha digital» existente entre determinados colectivos y edades, lo que dificultará el acceso a estos viajes para muchas personas. Además, quiso aclarar que «no se suprimen los viajes del Inserso; lo que desaparece es la colaboración con los ayuntamientos para la reserva de plazas».

Goldar reconoció asimismo la incertidumbre existente sobre cómo se desarrollará la campaña 2026-2027 y señaló que todavía no saben si los usuarios deberán tramitar las solicitudes a través de internet o mediante agencias de viajes. También mostró dudas sobre qué ocurrirá con aquellas personas que aún no estén acreditadas, un procedimiento que hasta ahora gestionaba el Concello.

Desde el gobierno local se reclamará al Ejecutivo central una moratoria mientras se trabajan nuevos convenios. La petición se trasladará mediante una moción que se debatirá esta tarde en la comisión informativa de Servicios Sociales.

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En la última convocatoria, el Concello da Estrada ofertó 385 plazas repartidas en 16 viajes, quedando fuera del programa 126 personas.