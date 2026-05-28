A Estrada, Agolada y Rodeiro pagan a sus proveedores fuera del plazo legal

Los ocho municipios analizados cerraron marzo con 1,77 millones de euros pendientes de pago a proveedores y 8,42 millones abonados durante el mes, según los datos oficiales del Ministerio de Hacienda del periodo medio de pago. El límite máximo fijado por ley es de 30 días y la fotografía que deja el último balance es desigual: cinco concellos cumplen con ese umbral —Silleda, Vila de Cruces, Forcarei, Lalín y Dozón—, mientras que A Estrada, Rodeiro y Agolada lo superan.

El mejor comportamiento corresponde a Silleda, con un periodo medio de pago de 8,59 días, claramente por debajo del máximo permitido. El Concello abonó en marzo 1,15 millones de euros y mantenía pendientes 261.301 euros. También se sitúa en una posición cómoda Vila de Cruces, con 9,53 días. En este caso, el volumen pagado ascendió a 720.604 euros y la deuda pendiente se reducía a 18.392 euros, una de las cantidades más bajas.

Forcarei también cumple con margen. Su periodo medio de pago fue de 17,27 días, con 248.362 euros abonados y 148.571 pendientes. Lalín, por su parte, se mantiene igualmente dentro de la legalidad, con 20,05 días. Es, además, el municipio con mayor volumen de pagos realizados en marzo, con 2,97 millones de euros, mientras que los importes pendientes se situaban en 320.825 euros. El dato refleja un nivel de actividad económica superior al del resto de concellos, pero sin rebasar el plazo legal de abono.

Dozón completa el grupo de ayuntamientos que cumplen la normativa, aunque con menos margen que los anteriores. Su periodo medio de pago fue de 25,23 días, todavía por debajo de los 30 establecidos como tope. Durante marzo abonó 506.899 euros y dejó pendientes 101.178 euros.

La situación cambia en A Estrada, que cerró el mes con un plazo medio de 42,41 días. El dato supera en más de doce jornadas el máximo legal, aunque contrasta con el escaso importe pendiente, de solo 3.963 euros. El Concello abonó 2,03 millones de euros, el segundo mayor volumen del conjunto, lo que apunta a una elevada actividad de pagos.

Rodeiro presenta un retraso más acusado, con 64,64 días, más del doble del límite permitido. El ayuntamiento pagó 458.239 euros, pero mantenía todavía 158.894 euros pendientes. El peor registro corresponde a Agolada, con 145,45 días, casi cinco veces el máximo legal. Además, es el concello con mayor importe sin abonar, con 764.294 euros pendientes frente a 326.990 euros pagados.

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En conjunto, los datos muestran una reducción importante de la deuda pendiente respecto a marzo de 2025, cuando los importes sin abonar ascendían a 4,01 millones. Un año después, esa cantidad baja a 1,77 millones, lo que supone 2,23 millones menos. Sin embargo, la mejora global no impide que tres municipios sigan fuera del plazo legal. La situación más delicada se concentra en Agolada, tanto por el número de días como por el volumen pendiente, mientras que Rodeiro también evidencia tensiones. A Estrada incumple el plazo, aunque con una deuda residual al cierre del mes.