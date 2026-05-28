La Feira de Emprendemento de A Estrada impulsa el talento de 45 proyectos locales

La Praza da Constitución de A Estrada es base estos días de creatividad, talento y proyectos nacidos en el rural gallego con motivo de la primera Feira de Emprendemento. La iniciativa reúne a decenas de personas autónomas y emprendedoras de la comarca de Deza-Tabeirós y convierte durante dos jornadas el centro de la villa en un escaparate abierto para mostrar productos, servicios e iniciativas impulsadas desde el territorio.

La Feira de Emprendemento acoge y muestra 45 propuestas. / Bernabé / Javier Lalín / FDV

La feria, impulsada por el Club de Emprendemento y diversas entidades colaboradoras, reúne entre 35 y 45 proyectos diferentes, muchos de ellos vinculados a la artesanía, la innovación social o los servicios creativos. El ambiente en la plaza ha sido uno de los aspectos más destacados desde las primeras horas del encuentro, con puestos llenos de visitantes y actividades constantes durante toda la jornada. La presencia de público fue creciendo a medida que avanzaba la mañana, generando un importante movimiento en el centro urbano.

Ana Adán, una de las organizadoras y mentora especializada en emprendimiento rural en Galicia, destacó el espíritu colaborativo de la cita. "A Feira de Emprendemento son dúas xornadas nas que diferentes persoas autoempregadas deciden mostrar aquí, na Estrada, o que poden ofrecer ao mercado", explicó. Según señaló, el evento nace también como una reivindicación del potencial existente en el rural: "Temos moito talento, temos moitas iniciativas diferentes e hoxe estamos aquí compartindo estes dous días", subrayó.

Además de los expositores, la programación incluye talleres, charlas y actividades participativas. Entre ellas, un taller sobre mentalidad emprendedora impartido por Seu Bermúdez, propuestas de artesanía desarrolladas por personas con discapacidad y sesiones informativas del Polo de Emprendemento de Silleda. La feria busca combinar promoción comercial, formación y creación de redes de colaboración entre profesionales.

Cita anual

La organización también quiso dar visibilidad a aquellas personas que no pudieron asistir físicamente. "Houbo persoas que querían participar pero non puideron vir. O que fixemos foi montar os seus carteis no espazo "Hoxe teño lío" para explicar os proxectos e habilitar unha zona para que tamén formasen parte desta rede de autoemprego", explicó Adán. La intención era que ningún proyecto quedase fuera de esta red de emprendimiento rural.

El ambiente distendido y la elevada participación han reforzado la sensación de éxito de esta primera edición. "Vexo as caras da xente e está todo o mundo sorrindo. É unha xornada moi a gusto", resumía la organizadora. La Feira de Emprendemento concluirá mañana sábado a las 20.00 horas, aunque la organización ya trabaja con la idea de repetir la experiencia el próximo año.

Protagonistas

Xavi Rivas, de Dodo Creativa en A Laracha, presenta en la feria piezas artesanales únicas elaboradas con madera recuperada del monte, respetando siempre su forma, textura y carácter natural. Su trabajo transforma la madera en desuso mediante el fuego en creaciones con identidad propia.

Su historia nace en la infancia, cuando observaba a su bisabuelo en la lareira. "Aprendín de pequeno mirando ó meu bisavó na lareira", recuerda. Años después, al heredar la casa familiar, decidió recuperar aquel oficio dormido.

"A madeira é a que di como vai quedar", explica sobre su proceso, donde el fuego y las brasas marcan el resultado final. La madera se quema y se trata después con aceites para exterior. Para él, es un trabajo de paciencia, respeto y escucha a cada pieza.

Xavi Rivas, a la derecha, con su compañero Iván presentando Dodo en A Estrada. / Bernabé / Javier Lalín / FDV

Carmen Valcárcel, de Zapiereza Estudio en A Estrada, participa en la feria como artesana del papel, creando piezas con materiales de origen natural y sostenible, cuidando cada detalle del proceso. Su inspiración nace de la tierra y de las historias que la habitan, dando forma a una producción consciente y personalizada.

"A miña inspiración nace da terra e das historias que habitan nela", explica, destacando su vínculo con lo natural. Trabaja con acuarela botánica e imágenes de plantas como helechos, xestas o hierba luisa, aplicadas a cuadros, cuadernos, marcapáginas o invitaciones. Inició su proyecto en 2026, "cando sentín que era o momento adecuado".

Carmen Valcárcel, de A Estrada, presenta Zapireza, creatividad personalizada. / Bernabé / Javier Lalín / FDV

Baia Fernández, de Cuntis, participa en la feria con Verme Editora dedicada a la autoedición de poesía y cuentos ilustrados que promueven la lengua, el amor y el respeto por la naturaleza, aportando también una valiosa dimensión emocional.

"Comecei no 2015 por necesidade de compartir a través da escritura", explica sobre el origen del proyecto. Entre sus obras destacan títulos como "Unha viaxe de ruminantes" o "O faido das papoulas" en poesía, y "Laia" o "Caracol cara de col" en cuentos. Defiende la autoedición para mantener libertad creativa: "non estar condicionada por intereses alleos".

Su última publicación se ha convertido en una propuesta escénica que combina poesía y música junto a Mariana Vidal, con actuaciones en espacios culturales pequeños y nuevos proyectos educativos en marcha.