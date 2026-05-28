Dozón lleva a pleno un "presupuesto récord" de 2,3 millones de euros

La corporación de Dozón debatirá mañana viernes en un pleno extraordinario convocado para las 10.00 horas la aprobación del presupuesto para este año. El documento, aunque se tramita con bastantes meses de retraso, asciende a 2.535.633 euros, que suponen un 28,9% más que los 1,97 millones de 2025. La cifra, según indica el gobierno local, «consolida a Dozón como o concello máis inversor de toda a provincia de Pontevedra». Campos añade, en este sentido, que los 1.124.833 euros destinados a inversiones (es el 44% de la cuenta total) suponen una inversión de 1.170 euros por habitante, de modo que Dozón encabeza el ránking provincial y además multiplica la media de los municipios con menos de 5.000 habitantes de la provincia. Hay que recordar, en este punto, que el padrón de Dozón está en los 949 vecinos en 2025 (es el dato más reciente del IGE), por lo que es lógico que su inversión por persona sea superior a la de, por ejemplo, Vila de Cruces, con 4.965 vecinos.

Sobre los 2,5 millones de presupuesto, Campos recuerda que casi duplican los 1,3 millones de 2020, el año en que accedió a la Alcaldía, «e supón un novo récord na historia do Concello de Dozón en canto á ratio de orzamento por habitante, situándose en 2.639 euros, que multiplica por 2,5 a media dos concellos de menos de 5.000 habitantes» también de la provincia.

Reducción de intereses por préstamos

Los 1,12 millones de inversiones reales se sitúan muy por encima de otros apartados como el de gastos de personal, con 633.156 euros, y que suele ser una de las categorías que requiere mayor desembolso en el presupuesto de cualquier administración. En cualquier caso, las dos cifras suben respecto a 2025: las inversiones en el pasado ejercicio se estimaron en casi 819.900 euros, y el gasto de personal, en 451.600. Campos explica que «para poder estimar este importe tan elevado a investimentos, desde o goberno local realizamos un grande esforzo en contención de gastos, a pesar das subidas salariais e nas cotizacións á Seguridade Social, así como dos incrementos sostidos nos prezos de enerxía eléctrica, combustibles, materiais ou mantementos». De este modo, Dozón logra reducir el desembolso en apartados como los gastos financieros (pasan de 21.200 a 16.457), los pasivos financieros (de 52.128 a 50.645) y las transferencias corrientes (de 26.750 a 21.950). Los pasivos financieros son los préstamos, y los gastos, los intereses de esos créditos. Pero, además de la subida en gasto de personal ya mencionada, también aumentan los gastos en bienes corrientes y servicios, pese a la contención que menciona Campos, y pasan de los más de 592.000 euros de 2025 a los casi 677.800 previstos para este 2026. Son unos 85.200 euros más.

Menos recaudación de impuestos

En el apartado de ingresos, el Concello de Dozón calcula en operaciones corrientes 1.432.629 euros, que son casi 230.000 euros más que en 2025. Dentro de las operaciones corrientes todo presupuesto incluye ingresos por tributos, por transferencias corrientes y por bienes patrimoniales. Pues bien, la recaudación de Dozón desciende tanto en tributos directos (de 237.769 euros pasan a los 225.451) como indirectos (de 250.000 a 169.714). Sí suben las tasas y precios públicos, en casi 17.400 euros para alcanzar los 108.907. Y se nota la ayuda de la administración supramunicipal: sus transferencias al Concello de Dozón, que en 2025 fueron de 616.521 euros, ahora rozarán los 922.000. Ocurre lo mismo en las transferencias de capital que permiten financiar obras: subirán de los 764.0000 euros a los 1,10 millones.