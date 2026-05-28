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Donación de sangre en la Praza da Igrexa de Lalín los días 5 y 6

Una unidad móvil de la Axencia Galega de Sangue, Órganos e Tecidos (ADOS) recalará en la Praza da Igrexa de Lalín a principios del próximo mes. El viernes día 5 funcionará de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas, mientras que al día siguiente recogerá donaciones de sangre entre las 10.00 y las 14.30. La edil Noelia Seijas anima a los vecinos sumarse a esta campaña.

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