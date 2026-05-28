Destinos turísticos en el casco urbano de Lalín para una desbrozadora

A comienzos de abril, el gobierno local de Lalín se comprometió con vecinos de la Rúa da Ponte a desbrozar el paseo fluvial para frenar la proliferación de maleza que, hay que reconocerlos, resulta inevitable en una primavera con lluvia y después jornadas de sol. Pero casi un par de meses después, la parte trasera de algunos edificios de esa calle tienen que conformarse solo con un desbroce justo al pie de las vallas de madera. Esa mínima limpueza impide que la maleza invada la zona de trasiego y se acerque a las viviendas pero, también es verdad, no evita que el resto de las parcelas que queda sin desbrozar se convierta en 'zona de refugio' de ratas, insectos y algún que otro pequeño reptil. A las demandas de los vecinos para un mantenimiento equiparable al de otras calles se han sumado semanas atrás los concejales del PSOE.

Zona trasera de un edificio en la Rúa da Ponte. / Bernabé / Javier Lalín

La parte trasera de la rúa da Ponte no es el único enclave urbano que precisa una puesta a punto periódica, que sí se acomete en otros puntos como el jardín de O Regueiriño dedicado a la federación Linden. El antiguo camposanto, en la Rúa do Cemiterio, lucía este miércoles hierbas demasiado altas como para transitar con comodidad entre las filas de tumbas. Es cierto que a cada propietario le corresponde la limpieza de su nicho o tumba, faltaría más, pero el mantenimiento de este camposanto y el de A Romea se licita desde el Concello.

Hierba entre dos filas de tumbas en el antiguo cementerio. / Bernabé / Javier Lalín

Tenemos un ejemplo más de la necesidad de una puesta a punto en enclaves del casco urbano que, por poco visitados que sean, sí merecen atención. Es verdad que el antiguo centro de salud, en la calle Nuno Eanes de Cercio por el momento no pertenece a la administración local. Está cerrado desde octubre de 2024, cuando comenzó a funcionar el Centro Integral de Saúde de Alto de Vales. El Concello de Lalín ya solicitó la reversión de su propiedad para destinarlo a fines sociales, y pide esa reversión porque en su momento cedió de forma gratuita la parcela para construirlo. Pero para esa reversión, el Sergas tendría que transferirlo al Instituto Nacional de la Seguridad Social. Así que de momento es propiedad de Sanidade. El Sergas, meses atrás, ya tapió el inmueble para evitar su acceso al interior, por lo que ahora tendría que acometer tareas de limpieza para que la maleza no escale, poco a poco, por sus paredes.

La maleza escala por una de las paredes del antiguo centro de salud. / Bernabé / Javier Lalín

La explosión primaveral también dificulta, cada día un poco más, las tareas de aparcamiento de los conductores que aparcan sus turismos en las inmediaciones de este inmueble que merece ser recuperado para el uso vecinal. Ahora que no funciona, esas tareas de mantenimiento son competencia de la Xunta, pero el Concello sí puede insistir en la necesidad de un desbroce. También conviene recordar que, en lo que a centros de salud activos se refiere, siempre surge la polémica en invierno de a quién corresponde el problema de las goteras, si al municipio en cuestión o si a Sanidade. Ocurrió en Silleda y A Bandeira, pero también en Vila de Cruces