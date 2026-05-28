Alumnado del IES Pintor Colmeiro de Silleda disfrutó el pasado lunes 25 de una soleada jornada de aprendizaje y convivencia al aire libre. Por un lado, parte de las clases de 1º y 3º de ESO practicaron rafting en el río Ulla. La actividad estuvo acompañada por los docentes José Luis Tedín, Sandra Carreiras y Alba Caballero. Ese mismo día, el alumnado de 2º de ESO realizó la Ruta del Románico, entre Breixa y Carboeiro, guiado por Román Sanz, Xosé Couso y Anxo Cid, junto con el alumnado de 1º del Ciclo Medio de Guía en el Medio Natural y de Tiempo Libre. Fue una jornada calurosa pero muy provechosa, que permitió combinar actividad física, convivencia y conocimiento del valioso patrimonio románico de Trasdeza.

Deporte, naturaleza y patrimonio para el alumnado del IES Pintor Colmeiro