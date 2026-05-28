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Cinco socios del Casino de Lalín cumplen 50 años en la entidad

El Casino de Lalín nombrará socios de honor a Eugenio Batán Gómez, Jesús Mosquera Taboada, Celso Roberto Seijas Calviño y José Luis Sierra Oria por sus 50 años como miembros de la entidad. Será este viernes en el transcurso de una asamblea (20.30 horas) en la junta expondrá el balance económico y el balance de obras y arreglos acometidos en el edificio, así como las proyectadas.

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