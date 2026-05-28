Carlos Baute sustituye a Bertín Osborne en la Feira do Galo de Curral

El cantante venezolano Carlos Baute será el cabeza de cartel de la Festa do Galo de Curral de Vila de Cruces este domingo, en sustitución de Bertín Osborne, que canceló su actuación por motivos de salud. La organización del evento confirmaba a última hora de ayer el cambio de última hora para mantener el atractivo musical de la jornada central de este evento gastronómico.

La programación oficial se desarrollará en la Praza do Concello. Las actividades programadas comenzarán a las 11.00 horas con los pasacalles tradicionales y una concentración de coches clásicos. Posteriormente, la actriz gallega María Mera dará lectura al pregón antes del concierto de Baute. El evento, que exalta el producto avícola local, concluirá por la tarde con la verbena de la Orquesta Capitol. Las autoridades locales prevén una alta afluencia de público gracias al nuevo reclamo musical. Carlos Baute es uno de los artistas más reconocidos del pop latino y la música romántica, con una trayectoria que abarca desde la década de 1980 hasta la actualidad.n