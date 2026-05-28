El BNG de Silleda denuncia la suciedad en las aceras y pide un plan urgente de hidrolimpieza

El grupo municipal del BNG de Silleda ha presentado una moción para su debate en pleno en la que reclama al gobierno local la puesta en marcha de un plan urgente de hidrolimpieza en profundidad de las aceras de los cascos urbanos de Silleda y A Bandeira.

La iniciativa, según la formación nacionalista, responde al estado generalizado de suciedad y deterioro superficial de las aceras, especialmente tras los meses de invierno, en los que se acumularon manchas, barro y residuos que afectan a la imagen de los espacios públicos.

Lema de la campaña estampado en un tramo sucio de acera. / Cedida

En los últimos días, el BNG llevó a cabo una campaña de acción directa en distintas calles de las villas, con limpiezas con agua a presión en varios puntos. Según el grupo, estas intervenciones permitieron evidenciar tanto el nivel de suciedad existente como la viabilidad de una limpieza eficaz. Además, dejaron visibles mensajes por contraste entre la zona limpia y la sucia, como «zona libre de limpeza municipal» o «concello ausente, sucidade presente».

Erea Rey y Xerardo Díaz, en la calle Venezuela de Silleda. / Cedida

La portavoz municipal del BNG, Erea Rey, señala que «quixemos demostrar con feitos o que calquera veciño pode comprobar a diario: as beirarrúas están sucias e pódense limpar, pero falta vontade política para facelo». Rey añade que «é especialmente grave que en moitos casos sexa a propia veciñanza quen teña que asumir esta tarefa ante a inacción do Concello».

Desde el BNG recuerdan que buena parte de la suciedad existente está incrustada, por lo que no puede eliminarse con los medios ordinarios y requiere maquinaria específica de hidrolimpieza a presión.

A través de la moción, la formación propone que el Concello ejecute un plan que abarque la totalidad de las calles y zonas peatonales, con prioridad para las más afectadas, y que se establezca un calendario periódico de mantenimiento para evitar que la situación se repita.

Noticias relacionadas

Erea Rey insiste en que «Silleda merece uns espazos públicos coidados e á altura do que representa o noso concello, e iso pasa por unha planificación seria e continuada». La portavoz nacionalista concluye que «fronte á pasividade do goberno, o BNG actúa e propón solucións concretas para solucionar un problema que é evidente».