AGA organiza en junio una ruta por las alvarizas de la Serra do Candán

La Asociación Galega de Apicultura (AGA), a través de la delegación dezana, organiza el 20 de junio una ruta por las alvarizas de la Serra do Candán. La salida será a las 10.00 horas de Zobra y rematará en A Moa. Las personas que estén interesadas en participar tienen que inscribirse antes del 17 junio enviando un correo electrónico a la dirección dagadeza@apiculturagalega.gal. En ese correo hay que indicar si se participa o no en l comida colectiva posterior en el restaurante A Robleda, en Vilatuxe. En este caso, el precio del menú por persona es de 30 euros. También en junio, pero el día 13, AGA organiza la Mostra Galega de Apicultura en el centro multiusos de Arzúa.